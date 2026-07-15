Le strutture da 4 metri per 4 saranno noleggiate per tre mesi e offriranno riparo dal sole e dalla pioggia agli utenti. La soluzione è provvisoria, in attesa della realizzazione della stazione marittima sulla banchina Fiume

L’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha deliberato il noleggio e l’installazione di una tendostruttura sulla banchina Fiume del porto di Vibo Marina per un periodo di tre mesi. La decisione arriva in seguito all’avvio dei collegamenti marittimi con le Isole Eolie, attivi ogni anno da aprile a ottobre. Nel corso del 2025 lo scalo ha registrato il transito di 25mila passeggeri, 7mila in più rispetto all’anno precedente, con un incremento di circa il 40 per cento.

Un riparo temporaneo in attesa della stazione marittima

L’Authority di Gioia Tauro ha ritenuto necessario garantire un adeguato riparo dal caldo estivo e dalle intemperie ai passeggeri che scelgono il porto di Vibo Marina come punto di partenza per visitare le Isole Eolie.

La struttura avrà caratteristiche di provvisorietà, in considerazione dei prossimi interventi di riqualificazione della banchina Fiume, che prevedono anche la realizzazione della nuova stazione marittima. L’AdSP ha ritenuto il noleggio la soluzione temporanea più conveniente sotto il profilo economico, poiché consente di soddisfare un’esigenza limitata al periodo estivo senza sostenere costi di acquisto, manutenzione e deposito.

Tre gazebo per un costo di 4.758 euro

La fornitura a noleggio è stata affidata alla ditta Tendostrutture Garcea Srl, con sede a Catanzaro, che provvederà a installare sulla banchina Fiume, utilizzata per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, tre gazebo delle dimensioni di 4 metri per 4 ciascuno.

Le strutture resteranno a disposizione dell’utenza per tre mesi, a fronte di un corrispettivo complessivo di 4.758 euro.