Serre Eternit presente alla manifestazione di Ferrara. L’ingegnere Gessica Garcea ha affrontato le problematiche legate alla gestione degli interventi più piccoli e alle procedure da applicare

Una realtà imprenditoriale del Vibonese approda a RemTech Expo 2026, importante appuntamento nazionale dedicato alla tutela ambientale, alle bonifiche e alla rigenerazione dei territori. Tra i partecipanti alla manifestazione di Ferrara c’è stata anche Serre Eternit S.r.l., presente come espositore nell’ambito della rappresentanza collettiva di Sportello Amianto.

Al centro della partecipazione, in particolare, il tema della gestione dell’amianto nei piccoli cantieri, affrontato dall’ingegnere Gessica Garcea, responsabile rischio amianto. Il suo intervento si è concentrato sulle problematiche che possono presentarsi negli interventi di dimensioni più contenute, dove agli aspetti tecnici della bonifica si affiancano quelli legati alle procedure e alla corretta applicazione della normativa.

Il confronto con Ministero e Ispra

Un ambito sul quale l’esperienza maturata sul campo ha alimentato anche un confronto con le istituzioni nazionali. Garcea ha infatti collaborato con Sportello Amianto alla predisposizione di un interpello rivolto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, finalizzato ad approfondire alcuni aspetti relativi alla gestione di questa tipologia di cantieri.

Sul tema è intervenuto anche Ispra con un proprio parere tecnico, mentre successivamente è arrivato il riscontro del Ministero. Un percorso che ha quindi portato all’attenzione degli organismi competenti alcune delle questioni con cui gli operatori del settore possono confrontarsi nella gestione dei piccoli interventi contenenti amianto.

«Portare a RemTech un’esperienza nata dal nostro lavoro quotidiano e vedere una problematica del settore arrivare fino al confronto con le istituzioni nazionali è una soddisfazione professionale importante – ha spiegato Garcea –. Significa dimostrare che anche dal nostro territorio possono nascere competenze e contributi capaci di avere una voce a livello nazionale».

La partecipazione a RemTech Expo ha rappresentato così soprattutto un’occasione di confronto tecnico su un settore nel quale restano centrali la chiarezza delle procedure, la corretta gestione dei materiali contenenti amianto e la sicurezza degli interventi, anche quando si tratta di cantieri di dimensioni ridotte.