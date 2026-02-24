L’amministrazione comunale parla di «risultato di grande rilievo per il territorio» e spiega quali sono le finalità dell’adesione alla rete ufficiale della Commissione europea dedicata all’informazione e all’orientamento dei ragazzi sui programmi e le opportunità promosse dall’Ue

Il Comune di Spilinga è stato ufficialmente riconosciuto come sede Eurodesk, diventando l’unico punto Eurodesk attivo nella provincia di Vibo Valentia. «Un risultato di grande rilievo per il territorio, che rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale a favore delle politiche giovanili, della mobilità europea e dell’accesso alle opportunità internazionali», fanno sapere dal Comune di Spilinga.

Eurodesk è la rete ufficiale della Commissione Europea dedicata all’informazione e all’orientamento dei giovani sui programmi e le opportunità promosse dall’Unione Europea, come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, oltre a tirocini, volontariato, formazione e mobilità transnazionale.

«Grazie a questo traguardo – spiega l’amministrazione comunale –, Spilinga diventa un punto di riferimento strategico per i giovani dell’intera provincia, offrendo informazione gratuita, supporto e accompagnamento nell’accesso ai programmi europei, contribuendo allo sviluppo di competenze, inclusione e cittadinanza attiva».

Il centro Eurodesk di Spilinga garantirà un servizio strutturato e continuativo di informazione aggiornata sui programmi europei per studio, lavoro, tirocinio e volontariato, assicurando orientamento personalizzato sui bandi attivi e supporto nella scelta delle opportunità più coerenti con il percorso formativo e professionale dei giovani. Sarà inoltre fornita assistenza nella redazione del curriculum vitae, anche in formato Europass, nella stesura delle lettere motivazionali e nella compilazione delle candidature per progetti europei, accompagnando i ragazzi in tutte le fasi del percorso.

Parallelamente, sarà costituito uno staff dedicato, appositamente formato attraverso percorsi specifici e costantemente aggiornato grazie al collegamento diretto con la rete nazionale e con le istituzioni dell’Unione Europea, in raccordo con la Commissione Europea. Questo permetterà al centro di operare con standard qualitativi elevati, garantendo informazioni ufficiali, tempestive e affidabili. Il punto Eurodesk promuoverà inoltre incontri informativi, workshop, seminari nelle scuole e momenti di confronto con associazioni e realtà del territorio, favorendo la nascita di partenariati e progetti di respiro europeo.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Franco Barbalace, delegato dal sindaco Marasco al Marketing Territoriale e alla Programmazione Comunitaria: «Questo risultato rappresenta un traguardo importante per Spilinga e per tutto il territorio vibonese. Diventare sede Eurodesk significa offrire ai nostri giovani strumenti concreti per guardare all’Europa non come a qualcosa di lontano, ma come a uno spazio reale di opportunità, crescita e futuro. È una scelta strategica che punta sull’innovazione, sulla formazione e sulla valorizzazione delle nuove generazioni, in piena sintonia con l’intera amministrazione comunale che ha condiviso e sostenuto questo percorso. La nostra volontà comune è quella di creare nuove prospettive di sviluppo, rafforzare la progettazione europea e costruire opportunità concrete che possano generare ricadute positive per tutto il territorio».

A condividere pienamente quanto espresso dal vicesindaco è stato anche il sindaco Enzo Marasco, che ha voluto sottolineare l’impegno profuso per il raggiungimento di questo obiettivo e ampliare la visione dell’Amministrazione: «Un ottimo lavoro quello svolto dal vice sindaco per come si è adoperato per concretizzare questo obiettivo. L’apertura del punto Eurodesk non rappresenta soltanto un servizio informativo, ma l’inizio di un percorso strutturato di crescita per la nostra comunità. Vogliamo costruire una rete stabile tra istituzioni, scuole, associazioni e realtà produttive, affinché le opportunità europee diventino strumenti concreti di sviluppo locale e occasioni di ritorno di competenze e valore sul territorio».

L’attivazione dello sportello Eurodesk rappresenta un passo concreto verso l’internazionalizzazione del territorio e la valorizzazione delle politiche di sviluppo locale, in un’ottica di crescita sociale, culturale e professionale. Nei prossimi mesi saranno avviate attività informative, incontri di orientamento e iniziative dedicate ai giovani, alle scuole e alle associazioni del territorio.