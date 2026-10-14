Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Francavilla Angitola, nel Vibonese, dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Una riapertura che porta con sé anche nuovi servizi per i cittadini: allo sportello sarà possibile richiedere il passaporto, ottenere certificati anagrafici e accedere ad alcune prestazioni dell’Inps, evitando in diversi casi di doversi spostare verso altri centri.

I lavori hanno interessato gli ambienti interni, completamente rinnovati con nuovi arredi, colori e sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, con la realizzazione di una corsia per ipovedenti e di uno sportello ribassato, pensato per agevolare l'utilizzo dei servizi da parte di tutti gli utenti.

Passaporti e certificati direttamente allo sportello

La principale novità riguarda l’ampliamento delle prestazioni disponibili. Nell’ufficio postale di Francavilla Angitola sarà infatti possibile richiedere o rinnovare il passaporto senza recarsi in Questura, presentando direttamente allo sportello la documentazione necessaria. È prevista anche la possibilità di ricevere il documento al proprio domicilio.

Il servizio è reso possibile da una convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I cittadini potranno inoltre richiedere certificati anagrafici e documenti Inps, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M, che riporta le principali informazioni relative al trattamento pensionistico.

Il progetto Polis e gli orari di apertura

La riqualificazione rientra nel progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali italiani nei Comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di avvicinare i servizi della Pubblica amministrazione ai cittadini e contribuire a contrastare il progressivo impoverimento dei servizi nei piccoli centri.

Un intervento particolarmente significativo per le comunità dell’entroterra vibonese, dove la possibilità di svolgere più pratiche in un unico ufficio può ridurre la necessità di spostamenti.

L’ufficio postale di Francavilla Angitola ha ripreso l’attività con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.