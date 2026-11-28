Per la prima volta il titolo di miglior produttore di liquori al mondo va a un’azienda italiana, ed è calabrese. Il manager racconta la crescita da Limbadi, le acquisizioni di marchi storici e le difficoltà di fare impresa nel Vibonese: «Il Comune ci impedisce di espanderci»

Martedì sera, sul palco dell'Outernet di Londra, il titolo di miglior produttore di liquori al mondo è andato a un'azienda di Limbadi. L'International Wine & Spirit Competition ha assegnato al Gruppo Caffo 1915 il Liqueur Producer Trophy 2026, ed è la prima volta che succede a un'azienda italiana. Il premio non riguarda un singolo prodotto ma tutto il gruppo, che in questa edizione ha raccolto 17 medaglie tra liquori, grappe e vermouth. Tra queste ci sono anche i primi due argenti di Cinzano da quando lo storico marchio piemontese è entrato nel portafoglio della famiglia.

La Distilleria F.lli Caffo ha compiuto 110 anni nel 2025 ed è guidata dalla quarta generazione. È partita dal Vibonese con il Vecchio Amaro del Capo ed è diventata uno dei gruppi più importanti del settore in Italia.

Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato, Nuccio Caffo.

È la prima volta che questo titolo va all'Italia, e lo vince un'azienda calabrese. Che cosa significa per lei e per la sua terra?

Aver portato questo risultato in Italia, e in particolare nella nostra Calabria, mi riempie d'orgoglio e mi dà lo stimolo per inseguire nuovi obiettivi. Siamo partiti dall'estrema periferia e abbiamo ancora la nostra sede principale in un piccolo comune del Vibonese. Questo dimostra che con le idee chiare, la passione e l'impegno i risultati arrivano anche senza lasciare le proprie origini, come purtroppo spesso si è costretti a fare. Spero che sia di stimolo ai tanti colleghi calabresi che ogni giorno si impegnano per sviluppare le proprie aziende sul territorio.

Il premio riguarda tutto il Gruppo e non un solo prodotto. Che cosa ha convinto la giuria, secondo lei?

Esatto, non è un premio a uno specifico prodotto, anche se in questa competizione nel 2026 abbiamo vinto ben 17 medaglie, sicuramente il numero più alto tra tutti i partecipanti. È questo che ha spinto la giuria a premiarci come miglior produttore. Tra l'altro, tutti i test di assaggio si svolgono alla cieca: i giudici non conoscono né il nome del prodotto né la provenienza geografica o il produttore. Il loro giudizio è stato quindi serio e libero da condizionamenti. È proprio ciò di cui hanno bisogno la Calabria e i calabresi: essere giudicati per il proprio operato, senza pregiudizi.

Negli ultimi anni avete acquisito marchi storici come Cinzano. Che cosa avete dovuto cambiare per far convivere tradizione e crescita?

Il nostro è stato un percorso graduale. Siamo partiti da una dimensione artigianale e ci siamo evoluti nel tempo. Una prima svolta la vedo già nel 1997, quando siamo stati scelti tra le aziende dell'allora Patto Territoriale di Vibo Valentia. Noi quel patto l'abbiamo rispettato, abbiamo investito sullo sviluppo e i risultati ne sono la prova. Fu lungimirante l'allora Camera di Commercio di Vibo Valentia a puntare sui settori che potevano svilupparsi nella nostra neonata provincia. Purtroppo, se la parte privata del patto è andata bene, l'altra faccia della medaglia sono le incompiute pubbliche: dalla famosa tangenziale est di Vibo fino agli ultimi investimenti mai realizzati e ancora oggi contesi, dopo quasi trent'anni.

Dopo quel primo passo siamo andati avanti con le nostre gambe e abbiamo costruito una rete vendita nazionale e ora internazionale. Questo ci ha permesso di gestire la crescita e la distribuzione dei nostri prodotti, e di prepararci all'ingresso delle nuove linee arrivate nel tempo. Vent'anni fa c'è stata la prima operazione, con la grappa friulana Durbino. Ogni acquisizione successiva ha segnato una nuova pietra miliare.

C'è stata la difficilissima operazione in Puglia.

Il Sud che salva il Sud, per salvare dal fallimento la storica Borsci. È nata semplicemente perché non volevamo far sparire il più antico marchio di liquori del Sud Italia, che risale al 1840. Poi è arrivata Grappa Mangilli, che nel 2026 compie 140 anni di attività. Poi l'olandese Petrus Boonekamp, padre di tutti gli amari dal 1777, che abbiamo acquistato dalla multinazionale Diageo (e oggi mi trovo proprio qui, ad Amsterdam). Poi l'antica Ferro China Bisleri, creata nel 1881 da un garibaldino che partecipò alla spedizione dei Mille. Le più recenti sono Grappa Frattina e la mitica Cinzano, che dal 1757 rappresenta nel mondo il Made in Italy del beverage.

Sono tutti marchi di grande tradizione, che si integrano con la nostra e al tempo stesso alimentano la crescita grazie alle sinergie nei territori in cui sono distribuiti. Per gestire Cinzano abbiamo avviato l'anno scorso un importante lavoro di integrazione. Abbiamo inserito nuovi capi area export esperti del settore, dislocati in tutto il mondo. Era necessario, e abbiamo potuto farlo perché oggi abbiamo una massa critica di esportazioni importante: a regime l'export rappresenterà circa il 50% del fatturato del gruppo. Dopo l'operazione Cinzano, quindi, possiamo definirci un gruppo con una vera presenza internazionale.

Fare impresa in Calabria e competere da qui con i grandi gruppi internazionali: quali sono gli ostacoli più difficili, e quali i vantaggi?

Non è stato facile partire dalla Calabria, con le difficoltà logistiche che tutti conosciamo, ma nel tempo ci siamo attrezzati per superarle. All'inizio avevamo un piccolo deposito di appoggio per la distribuzione al Nord Italia, poi abbiamo stretto accordi con primari operatori logistici. Già oltre vent'anni fa abbiamo inoltre aperto una piccola sede commerciale a Milano per gestire la GDO nazionale. È cresciuta di pari passo con l'azienda e con i manager che ci lavorano, e oggi è il fulcro anche dell'export del gruppo.

La produzione dei prodotti storici resta ben ancorata al nostro stabilimento principale di Limbadi. Purtroppo non potrà più espandersi, a causa di un piano regolatore comunale inadeguato e della mancanza della VAS: il Comune non l'ha mai approvata ed è tuttora inadempiente. Per le nuove produzioni, o per far crescere quelle attuali, dovremo quindi delocalizzare in parte, non per nostra volontà.

Quanto ai vantaggi, le materie prime che troviamo nella nostra zona d'origine non hanno eguali. Ci permettono di raggiungere la massima qualità, quella che ci ha fatto vincere questo titolo. Per garantire la costanza delle forniture abbiamo realizzato a Limbadi un'azienda agricola di 16 ettari, dedicata solo alle nostre necessità: in questo modo controlliamo tutta la filiera. Stiamo portando questo modello anche negli altri stabilimenti. In Piemonte, a meno di un anno dall'acquisizione, gestiamo già direttamente la filiera dell'uva moscato grazie ad accordi con circa 150 aziende agricole. Questo ci permette di mantenere la massima qualità del famoso Asti Cinzano.

"Ad maiora semper": dopo un riconoscimento così, qual è il prossimo traguardo?

Semper ad maiora, oltre a essere il nostro motto, è anche il titolo del libro pubblicato quest'anno da Rubbettino, in cui raccontiamo i marchi del gruppo e la loro storia autentica. È su questa autenticità, e non su uno storytelling inventato dal marketing, che fondiamo il nostro futuro e i prossimi obiettivi.