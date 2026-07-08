L’organismo istituito in Prefettura riunisce Ispettorato del Lavoro, Inps, Inail, Asp, parti sociali e datoriali. In programma giornate formative per lavoratori, imprese e studenti, insieme a un piano di controlli contro irregolarità, rischi e lavoro nero

La Prefettura di Vibo Valentia mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, enti e parti sociali per rafforzare la tutela della salute dei lavoratori e contrastare irregolarità e lavoro sommerso. Si è tenuta oggi la prima riunione dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, organismo istituito in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 30 aprile.

Il nuovo tavolo nasce con un obiettivo preciso: costruire una rete stabile di prevenzione, controllo e confronto capace di intercettare le criticità presenti sul territorio, promuovere una cultura più diffusa della sicurezza e rendere più efficace l’azione di vigilanza nei luoghi di lavoro. Un percorso che coinvolge, insieme alla Prefettura, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Inps, l’Inail, l’Asp, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo.

Dalla prevenzione alla cultura della sicurezza

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di programmare giornate specifiche di formazione e informazione rivolte a lavoratori, imprese, studenti e operatori del settore. L’obiettivo è quello di far uscire il tema della sicurezza sul lavoro da una dimensione puramente formale, trasformandolo in una pratica quotidiana, riconosciuta e condivisa da tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi.

Le iniziative saranno promosse in collaborazione con gli enti competenti e con le parti sociali. La formazione rappresenterà uno degli strumenti principali attraverso cui l’Osservatorio intende sensibilizzare il territorio sull’importanza della prevenzione degli infortuni, della legalità e della tutela della salute. Particolare attenzione sarà rivolta anche al mondo della scuola, nella consapevolezza che la cultura della sicurezza debba essere costruita prima ancora dell’ingresso nel mercato del lavoro.

Segnalazioni e informazione per far emergere le criticità

Uno dei punti centrali affrontati durante la riunione riguarda la necessità di potenziare la capacità del territorio di far emergere situazioni di rischio. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di una costante attività di segnalazione delle criticità, considerata uno strumento utile per individuare irregolarità, condizioni pericolose o violazioni delle norme a tutela dei lavoratori.

Accanto alla segnalazione, l’Osservatorio punta a rafforzare anche gli strumenti informativi e divulgativi. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza di lavoratori e imprese, favorendo una maggiore conoscenza degli obblighi, dei diritti e delle responsabilità connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo quadro, la comunicazione diventa parte integrante della strategia di prevenzione, perché consente di raggiungere settori diversi e categorie spesso esposte a maggiore vulnerabilità.

Controlli nei prossimi mesi e attenzione alle attività stagionali

Nella seconda parte dell’incontro, alla presenza delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’Asp e degli altri enti competenti, è stata condivisa la programmazione delle attività di vigilanza e controllo da svolgere nel Vibonese nei prossimi mesi.

L’attenzione sarà rivolta in particolare ai settori interessati dall’aumento delle attività stagionali durante il periodo estivo. Una fase dell’anno che, per caratteristiche del territorio e incremento dei flussi turistici e produttivi, può determinare un maggiore impiego di manodopera e rendere necessario un monitoraggio più attento sul rispetto delle regole. Tra le priorità indicate c’è anche il contrasto al lavoro sommerso, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio, garantire l’applicazione della normativa vigente e assicurare adeguati livelli di tutela per i lavoratori.

Con la prima riunione, l’Osservatorio provinciale avvia dunque la propria attività come sede permanente di coordinamento tra istituzioni e parti sociali. Un luogo di confronto operativo che punta a rendere più efficace la rete territoriale impegnata nella prevenzione degli infortuni, nella promozione della legalità e nella diffusione di una cultura della sicurezza capace di coinvolgere imprese, lavoratori e comunità.