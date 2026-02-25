Tutti gli articoli di Economia e Lavoro

Anche 19 comuni vibonesi sono stati ammessi ai ristori previsti per i danni subiti dal ciclone Harry che ha flaggellato la Calabria tra il 20 e il 22 gennaio.

Con l’ordinanza 1181 del 17 febbraio 2026, firmata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, è stata attivata la procedura di ricognizione dei fabbisogni per i danni provocati dal ciclone e dalle mareggiate.

La misura consente a cittadini privati, titolari di attività economiche e produttive ed enti pubblici di presentare istanza per segnalare i danni subiti e accedere ai contributi previsti. Si tratta di una fase preliminare necessaria per quantificare le perdite e avviare l’iter di riconoscimento delle somme spettanti.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale della Protezione civile Calabria. Chi non è ancora in possesso di un account dovrà procedere con la registrazione online, che prevede la validazione dell’indirizzo email e l’invio delle credenziali di accesso. È possibile autenticarsi anche tramite Spid.

Una volta effettuato l’accesso, i richiedenti potranno selezionare la sezione dedicata al superamento dell’emergenza e alla ricognizione dei fabbisogni per compilare i moduli relativi alla propria posizione. All’interno della piattaforma è disponibile un manuale operativo per il supporto tecnico, mentre per ulteriori necessità è attivo l’indirizzo email della Protezione civile regionale dedicato all’assistenza.

L’avvio della ricognizione rappresenta un passaggio fondamentale per dare una risposta alle comunità coinvolte, chiamate ora a formalizzare le proprie richieste entro i termini che saranno indicati dalla Regione attraverso i canali ufficiali.

I comuni vibonesi ammessi ai ristori