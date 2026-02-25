Attiva la raccolta delle istanze per ottenere i contributi legati agli eventi meteo delle scorse settimane. Privati, attività produttive ed enti pubblici potranno presentare domanda tramite la piattaforma regionale dedicata. Le istruzioni su come fare
Anche 19 comuni vibonesi sono stati ammessi ai ristori previsti per i danni subiti dal ciclone Harry che ha flaggellato la Calabria tra il 20 e il 22 gennaio.
Con l’ordinanza 1181 del 17 febbraio 2026, firmata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, è stata attivata la procedura di ricognizione dei fabbisogni per i danni provocati dal ciclone e dalle mareggiate.
La misura consente a cittadini privati, titolari di attività economiche e produttive ed enti pubblici di presentare istanza per segnalare i danni subiti e accedere ai contributi previsti. Si tratta di una fase preliminare necessaria per quantificare le perdite e avviare l’iter di riconoscimento delle somme spettanti.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale della Protezione civile Calabria. Chi non è ancora in possesso di un account dovrà procedere con la registrazione online, che prevede la validazione dell’indirizzo email e l’invio delle credenziali di accesso. È possibile autenticarsi anche tramite Spid.
Una volta effettuato l’accesso, i richiedenti potranno selezionare la sezione dedicata al superamento dell’emergenza e alla ricognizione dei fabbisogni per compilare i moduli relativi alla propria posizione. All’interno della piattaforma è disponibile un manuale operativo per il supporto tecnico, mentre per ulteriori necessità è attivo l’indirizzo email della Protezione civile regionale dedicato all’assistenza.
L’avvio della ricognizione rappresenta un passaggio fondamentale per dare una risposta alle comunità coinvolte, chiamate ora a formalizzare le proprie richieste entro i termini che saranno indicati dalla Regione attraverso i canali ufficiali.
I comuni vibonesi ammessi ai ristori
- Briatico
- Brognaturo
- Capistrano
- Dinami
- Fabrizia
- Filadelfia
- Filogaso
- Francavilla
- Gerocarne
- Mileto
- Mongiana
- Monterosso Calabro
- Nardodipace
- Polia
- San Nicola da Crissa
- Sorianello
- Spadola
- Vallelonga
- Vibo Valentia