Si terrà oggi, giovedì 12 marzo, all’Hotel Villaggio Stromboli di Santa Domenica di Ricadi, il "Forum delle Attività Economiche del Comprensorio Tropea - Capo Vaticano e dintorni". L’evento, organizzato dal Consorzio Cogetur, guidato da Antonio Loiacono, rappresenta un momento cruciale di confronto tra istituzioni e imprese per delineare le strategie di crescita dell’area ad alta vocazione turistica del Vibonese. L'incontro, che avrà inizio alle ore 17 con la moderazione del giornalista Pasqualino Pandullo, si pone obiettivi ambiziosi: dalla valorizzazione delle risorse locali alla promozione dell'innovazione turistica, fino all'attrazione di nuovi investimenti.

Il confronto vedrà una massiccia partecipazione dei vertici politici e amministrativi regionali e locali, impegnati a definire una strategia comune per la crescita del comprensorio. Sono infatti previsti gli interventi di Roberto Cosentino, Direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria; Franco Barbalace, consigliere provinciale; Nicola Tripodi, sindaco di Ricadi, Pantaleone Mercuri, sindaco di Limbadi; Giuseppe Dato, sindaco di Joppolo, Enzo Fulvio Marasco, sindaco di Spilinga; Corrado L’Andolina, sindaco di Zambrone e presidente della Provincia di Vibo; Antonio Landro, sindaco di Parghelia; Lidio Vallone, sindaco di Briatico; Alessandro Porcelli, sindaco di Drapia; Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia e Giuseppe Marasco, sindaco di Nicotera.

Accanto alle istituzioni, siederanno i protagonisti del tessuto produttivo calabrese, dai rappresentanti delle categorie di settore ai leader delle eccellenze agroalimentari e turistiche: Enzo Paparatto, presidente della Pro Loco di Capo Vaticano; Maria Antonietta Pugliese, presidente della Pro Loco di Tropea; Helen Loiacono, Federalberghi Calabria; Antonino Cugliari, vicepresidente della Camera di Commercio; Vitaliano Papillo, presidente del Gal; Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia; Salvatore Nusdeo, Confcommercio Vibo Valentia; Giuseppe Porcelli, presidente Coldiretti Vibo Valentia; Nuccio Caffo, Gruppo Caffo; Filippo Maria Callipo, Callipo Group; Luigi Caccamo, Artigiano della ‘Nduja; Giuseppe Laria, presidente del Consorzio di Tutela Cipolla Rossa di Tropea Igp; Vincenzo Vinci, presidente del Consorzio Pecorino del Monte Poro Dop; Francesco Fiamingo, presidente del Consorzio ‘Nduja di Spilinga; le Aziende Vinicole di Brattirò di Drapia Trupia e Masicei; Mario Alberto Romano delle Cantine Origine & Identità; Deborah Valente di Valentour Incoming; Massimo Vasinton di Asalt e diversi altri operatori turistici locali.

Il Forum punta a trasformare il dibattito in progetti di sviluppo concreti, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato per rendere il comprensorio di Tropea e Capo Vaticano sempre più competitivo sui mercati internazionali.