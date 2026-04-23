Anche Pizzo e Wwf Vibo nella classifica provvisoria dei beneficiari del bando regionale Feampa. Nessun altro comune in Calabria è riuscito ad accedere ai finanziamenti

Quasi un milione e mezzo di euro per il Vibonese, per un totale di 4 progetti sui complessivi 5 ammessi al finanziamento in Calabria. È questo il lusinghiero risultato del bando regionale Feampa 2021-2027 finalizzato alla “alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici”, che vede tre comuni della provincia vibonese e un’associazione ambientalistica (il Wwf) rastrellare quasi la totalità dei fondi a disposizione, visto che l’unico altro beneficiario in Calabria è la Stazione zoologica Anton Dohrn.

Nello specifico, a centrare l’obiettivo sono i Comuni di Zambrone, Briatico e Pizzo, oltre al Wwf Vibo Valentia Vallata dello Stilaro Ets, tutti inseriti nella graduatoria provvisoria dei beneficiari ammessi a finanziamento. Niente soldi, invece, per il Comune di Ricadi, che resta fuori per esaurimento delle risorse.

Il finanziamento più alto tra va a Zambrone, al quale viene riconosciuto un totale di 649.948 euro tra operazione 21 e operazione 28. Per il Comune di Briatico il contributo complessivo concesso arriva invece a 618.520 euro. Più contenuto, ma comunque inserito nella graduatoria dei finanziati, il progetto del Comune di Pizzo, che ottiene 135.068,50 euro complessivi. Infine, il Wwf Vibo Valentia Vallata dello Stilaro Ets, incassa 62.315,12 euro.

La posizione di Ricadi è diversa, perché il Comune non è stato escluso dall’istruttoria, ma non ha trovato spazio nel plafond disponibile in questa prima fase.

Nel dettaglio, la tabella allegata al decreto mostra anche come i finanziamenti vibonesi abbiano un peso diverso a seconda delle due operazioni. Zambrone è l’unico tra i soggetti locali a ottenere l’intero importo richiesto su entrambe le linee, mentre Briatico riceve un contributo su entrambe ma con importi ridotti rispetto alla richiesta iniziale. Pizzo e Wwf Vibo ottengono invece risorse soltanto sull’operazione 28.

Resta infine da ricordare che si tratta ancora di una graduatoria provvisoria. Il decreto regionale fissa infatti in quindici giorni dalla pubblicazione il termine entro cui i partecipanti possono presentare eventuale domanda di riesame della propria posizione.

La soddisfazione del Comune di Zambrone

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Zambrone: «Non si tratta soltanto di un risultato amministrativo - si legge in una nota – ma della conferma di una visione capace di interpretare le grandi direttrici europee e di tradurle in azione concreta. In un tempo in cui la sostenibilità non può più essere evocata come principio astratto, il Comune si misura con essa come responsabilità quotidiana e come orizzonte strategico». In particolare, da Zambrone sottolineano l’obiettivo della promozione della pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche che «diventano elementi cardine di una strategia territoriale evoluta».