Il Benvenuto Zibibbo 2025 ottiene il massimo riconoscimento della guida Vini d’Italia 2027. Cantine Benvenuto è l’unica realtà premiata della provincia di Vibo Valentia e del versante tirrenico calabrese. Ecco gli altri “magnifici 6”

Da Francavilla Angitola arriva l’unico vino del Vibonese premiato da Gambero Rosso con i Tre Bicchieri 2027. È il Benvenuto Zibibbo 2025 di Cantine Benvenuto, tra le sei etichette calabresi che hanno ottenuto il massimo riconoscimento della guida Vini d’Italia. Nella selezione, l’azienda è anche l’unica rappresentante del versante tirrenico della regione.

Per la cantina il premio ha un significato particolare: arriva con il vino da cui ha preso forma il progetto di Giovanni Celeste Benvenuto. Secondo quanto ricostruisce l’azienda, nel 2013 fu la prima a produrre in Calabria uno Zibibbo secco IGP, dopo un percorso durato undici anni per ottenere il riconoscimento di questa interpretazione del vitigno.

«Non abbiamo mai cercato di imitare modelli nati altrove», racconta Benvenuto. «Abbiamo scelto di lavorare sull’identità del nostro territorio, interpretando lo Zibibbo attraverso i terreni granitici, l’altitudine e le brezze del Tirreno che caratterizzano le nostre vigne affacciate sulla Costa degli Dei. Ricevere i Tre Bicchieri proprio con il vino dal quale tutto è cominciato rappresenta per noi la chiusura di un cerchio e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza».

La cantina opera a Francavilla Angitola, a circa 350 metri di altitudine, tra le Serre e la costa tirrenica, e conduce i vigneti in regime biologico. Il riconoscimento dà visibilità a un’interpretazione secca dello Zibibbo, vitigno più spesso associato ai vini aromatici e dolci. È anche uno degli elementi su cui si sofferma il Gambero Rosso: nelle versioni secche calabresi, osserva la redazione della guida, lo Zibibbo riesce a esprimere il carattere dei luoghi in cui viene coltivato.

Gli altri cinque vini calabresi premiati

Accanto al Benvenuto Zibibbo 2025 figurano quattro etichette di Cirò: il Cirò Rosato Mabilia 2025 di Ippolito 1845, il Cirò Rosso Classico Superiore 0727 Riserva 2020 di Brigante Vigneti & Cantina, il Cirò Rosso Classico Superiore Duca Sanfelice Riserva 2024 di Librandi e il Cirò Rosso Classico Superiore Lice Riserva 2023 di Caparra & Siciliani. Completa la selezione il Greco 2025 di Antonella Lombardo. Cantine Benvenuto è dunque l’unica presenza della provincia di Vibo Valentia nella rosa dei sei premiati.

Il quadro tracciato dal Gambero Rosso conferma il peso del Cirò, ma mette in evidenza anche la varietà della produzione regionale: accanto ai rossi e al rosato trovano posto due bianchi, il Greco e lo Zibibbo vibonese. Per Francavilla Angitola, il premio porta sotto i riflettori un vino che l’azienda ha scelto fin dall’inizio come espressione del proprio territorio.

La scheda del vino

Benvenuto Zibibbo è uno Zibibbo IGP prodotto da Cantine Benvenuto a Francavilla Angitola, con uve Zibibbo in purezza coltivate in regime biologico a circa 350 metri di altitudine, su suoli granitici. Le uve vengono raccolte a mano tra la seconda e la terza decade di settembre. Dopo una breve macerazione a freddo e una pressatura soffice, il mosto fermenta spontaneamente con lieviti indigeni in acciaio; il vino affina poi per alcuni mesi sulle fecce fini. La scheda aziendale lo descrive di colore giallo paglierino con riflessi verdolini, con profumi di agrumi, zagara ed erbe aromatiche e un gusto fresco, minerale e persistente.