Il Black Friday apre ufficialmente la stagione dello shopping natalizio, ma per il commercio di Vibo Valentia l'appuntamento con gli sconti di fine novembre è accompagnato da aspettative e incertezze. Le promozioni sono già comparse sulle vetrine di molti negozi, mentre gli esercenti si preparano a quello che tradizionalmente rappresenta uno dei periodi più importanti dell'anno per i bilanci delle attività commerciali. La speranza è che la corsa agli acquisti possa imprimere un'accelerazione alle vendite, in un contesto caratterizzato da una maggiore prudenza dei consumatori e da una concorrenza sempre più accentuata tra commercio di prossimità, grande distribuzione e piattaforme online.

A Vibo Valentia, a queste dinamiche si aggiungono le difficoltà ormai strutturali del commercio nel centro cittadino, dove la scarsa frequentazione di corso Vittorio Emanuele III, le saracinesche abbassate e gli interrogativi sulla capacità attrattiva delle aree riqualificate continuano ad alimentare il dibattito.

A Vibo Valentia il Black Friday arriva in anticipo: i negozi del centro approfittano dell'iniziativa per rimpolpare le casse e attendono con ansia le festività dicembrine. Ma intanto il cuore pulsante della città rimane svuotato, fra saracinesche abbassate e locali che non ingranano.

Black Friday, nel Vibonese una spesa potenziale di quasi 22 milioni

Le prospettive economiche dell'appuntamento commerciale sono tutt'altro che trascurabili. Secondo le stime elaborate dal Centro studi Sdi di Confcommercio, in Calabria saranno circa un milione i consumatori che approfitteranno delle promozioni, per una spesa potenziale complessiva di 265 milioni di euro, con un budget medio individuale di 262 euro.

Nella sola provincia di Vibo Valentia si stimano 83mila potenziali acquirenti e un volume di spesa di 21,7 milioni di euro. A trainare gli acquisti saranno soprattutto l'abbigliamento e l'elettronica, mentre circa il 70% dei consumatori che aderiranno al Black Friday destinerà almeno una parte del proprio budget ai regali di Natale.

A suggerire una certa cautela è però il confronto con lo scorso anno: la percentuale di consumatori intenzionati a effettuare acquisti scende dal 70,2% del 2025 al 65,2% di quest'anno, mentre il budget medio passa da 268 a 262 euro. Diminuisce, dunque, la propensione all'acquisto, a fronte di una disponibilità di spesa individuale sostanzialmente stabile.

Numeri che restituiscono la dimensione economica dell'evento, ma che non necessariamente si tradurranno in maggiori incassi per i negozi di vicinato, chiamati a intercettare una domanda sempre più contesa.

La concorrenza commerciale e l'arrivo di Action

A movimentare ulteriormente lo scenario commerciale vibonese, proprio alla vigilia delle festività, contribuirà anche l'apertura di Action, la catena olandese specializzata nella vendita di prodotti non alimentari a prezzi contenuti, che inaugurerà il suo punto vendita il prossimo 5 dicembre lungo la Statale 18, all'altezza del centro commerciale Annunziata.

L'arrivo di un marchio internazionale che conta ormai quasi 270 punti vendita in Italia rappresenta un ulteriore elemento di novità in un mercato nel quale il prezzo costituisce una leva sempre più importante nelle scelte dei consumatori. Una nuova offerta commerciale per il territorio, ma anche un'ulteriore sfida per le attività del centro urbano, che devono misurarsi con la capacità attrattiva dei grandi insediamenti commerciali.

Il centro cittadino e l'attesa per gli eventi natalizi

Ieri, 25 novembre, corso Vittorio Emanuele III si è riempito di studenti scesi in strada per le manifestazioni contro la violenza sulle donne. Una presenza che, per qualche ora, ha restituito un'immagine del centro diversa da quella che si osserva nella quotidianità, evidenziando quanto la frequentazione degli spazi pubblici rappresenti una componente essenziale anche per la vitalità del tessuto commerciale.

Con l'approssimarsi del Natale e delle aperture domenicali, gli esercenti attendono di conoscere nel dettaglio la programmazione delle iniziative destinate ad animare la città. L'assessore allo Spettacolo Stefano Soriano ha annunciato il cartellone degli eventi, mentre sul fronte commerciale si attendono le indicazioni dell'assessore Ketty De Luca sulle iniziative per sostenere i negozi e rivitalizzare il corso.

Uno degli interrogativi riguarda la tempestività della programmazione e della comunicazione degli appuntamenti. È quanto evidenzia un commerciante che ha preferito esprimere le proprie considerazioni a microfono spento, lamentando iniziative organizzate spesso con poco preavviso e una comunicazione affidata prevalentemente ai social network, strumenti che non consentono di raggiungere tutte le fasce della popolazione.

Il nodo dei parcheggi e della frequentazione del corso

La questione della vitalità del centro cittadino non riguarda soltanto gli operatori economici. A parlarne è anche Antonio, 90 anni, testimone delle trasformazioni della città, che esprime alcune perplessità sull'efficacia degli interventi di riqualificazione realizzati negli ultimi anni.

«Sono stati creati spazi per la socialità, ma non c'è gente, non ci sono persone. Siamo un mare di vecchietti che circola, ma non c'è niente di più», osserva.

Il pensionato richiama anche il tema della viabilità e della disponibilità di parcheggi, sostenendo che parte delle risorse destinate alla riqualificazione avrebbe potuto essere impiegata per agevolare l'accesso al centro.

«Non sappiamo dove mettere le macchine. Anzi, sono stati fatti lavori per restringere lo spazio di parcheggio per le vetture», aggiunge.

Una testimonianza che riporta l'attenzione sul tema dell'accessibilità del centro urbano e sulla necessità di coniugare la valorizzazione degli spazi pubblici con le esigenze di chi li raggiunge per fare acquisti o usufruire dei servizi.

Le iniziative per il Black Friday e il Natale

Intanto, alcune iniziative si stanno concretizzando grazie alle realtà associative. La Dog Days Production di Saverio Ferrise è al lavoro per allestire il presepe che quest'anno sarà realizzato nella rinnovata piazza Luigi Razza.

La stessa organizzazione, in collaborazione con l'associazione Vetrine Vibonesi e con il coinvolgimento dell'assessorato comunale al Commercio, promuove il Black Friday in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre. Musica, animazione per i bambini e un pizzico di Natale che da queste parti ancora non si vede.

Iniziative che puntano ad accompagnare gli acquisti con occasioni di intrattenimento, creando le condizioni per una maggiore frequentazione del centro. Resta da capire se questi appuntamenti riusciranno a inserirsi in una strategia più organica di promozione del commercio cittadino, capace di produrre effetti che vadano oltre le singole manifestazioni.

Il Black Friday sarà il primo banco di prova della stagione commerciale natalizia. Per Vibo la sfida non è soltanto quella di intercettare una parte dei quasi 22 milioni di euro che, secondo le stime, i consumatori della provincia potrebbero spendere durante le giornate degli sconti, ma anche quella di restituire al centro cittadino una capacità attrattiva che non si esaurisca con il calendario delle festività.