Il piano prevede la sistemazione delle superfici di sosta lungo via Gorizia, l’organizzazione della viabilità interna e la regolamentazione degli accessi, oltre all’adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli impianti

L’Autorità Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, nella cui competenza ricade il porto di Vibo Marina, ha proceduto con il decreto n. 162 del 28 ottobre 2026 all’affidamento diretto del servizio di progettazione per la realizzazione di un’area di sosta pubblica su via Gorizia, nella zona del retroporto, accanto alla struttura che ospita la Capitaneria di Porto. Si tratta di un’area che versa da tempo in stato di abbandono, nonostante si trovi a ridosso di un’importante struttura pubblica come la Capitaneria e nelle vicinanze della zona in cui sorgono le principali strutture balneari.

Il progetto e l’affidamento

L’intervento è mirato «alla sistemazione delle superfici destinate alla sosta, all’organizzazione della viabilità interna, alla regolamentazione degli accessi e dei percorsi veicolari e pedonali nonché all’adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli impianti necessari al corretto funzionamento dell’area, adottando soluzioni progettuali volte a garantire elevati livelli di sicurezza, funzionalità, durabilità delle opere e ridotte esigenze manutentive».

Il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica è stato affidato all’architetto Giovanni Salvatore Lagana, con studio a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Responsabile del progetto è l’architetto Giuseppe Cardona.