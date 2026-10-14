Il 24 e 25 ottobre l'iniziativa promossa dall'Associazione Guide delle Serre con l'Ente Parco. In programma trekking, visite nei borghi e attività nella natura: «Il turismo naturalistico può rappresentare una concreta opportunità di sviluppo locale»

Un fine settimana dedicato alla scoperta del Parco Naturale Regionale delle Serre, tra escursioni, percorsi in bicicletta, musica e attività all'aria aperta. Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 torna l'iniziativa “Scopri il Parco con le Guide”, organizzata dall'Associazione Guide delle Serre in collaborazione con l'Ente Parco.

Il programma prevede due giornate di appuntamenti rivolti a escursionisti, visitatori e appassionati di natura, con attività che spaziano dal trekking al cicloturismo, fino alle esperienze di educazione ambientale e alla scoperta delle tradizioni locali.

Sabato 24 ottobre si comincia alle 9.30 con un'escursione in e-bike lungo il Cammino del Normanno, tra Serra San Bruno e Bivongi. Alla stessa ora è prevista la salita al Monte Pecoraro, la cima più alta del Parco, con una sosta alla Pietra di Lu Moru.

Alle 10 spazio a una passeggiata botanica nell'ex Vivaio Rosarella, dedicata alla conoscenza delle specie vegetali e dei loro utilizzi tradizionali.

Nel pomeriggio, alle 16.30, il Laghetto di San Bruno, a Santa Maria, ospiterà un concerto acustico gratuito di un quartetto di flauti. Alle 18 è invece in programma un'escursione al crepuscolo nei boschi di Santa Maria, per conoscere l'ambiente forestale attraverso i suoni e le atmosfere serali.

Domenica 25 ottobre le attività riprenderanno alle 9 con un'escursione alla Cascata del Marmarico, lungo un itinerario che attraversa l'area delle antiche ferriere borboniche.

Alle 9.30 sono previsti un mini-tour in e-bike a Serra San Bruno, dedicato ai luoghi legati al Santo certosino e alla tradizione dei carbonai, e un'esperienza di Bagno di Foresta nel Bosco Archiforo, ispirata alla pratica giapponese dello Shinrin-yoku.

Alle 10 sarà possibile scegliere tra un percorso di Urban Hiking nel centro storico di Serra San Bruno e un Wine Tour nella Vallata dello Stilaro, con camminata e degustazione tra i vigneti locali.

La manifestazione si concluderà alle 14.30 con “Sulle tracce degli animali”, un laboratorio nel Bosco Archiforo dedicato al riconoscimento delle impronte e dei segni lasciati dalla fauna selvatica.

L'obiettivo degli organizzatori è promuovere una frequentazione consapevole del territorio, valorizzando il patrimonio ambientale e culturale delle Serre e il ruolo delle guide nella conoscenza e nella tutela dei luoghi.

«Il Parco Naturale Regionale delle Serre custodisce uno straordinario patrimonio di biodiversità, paesaggi, storia e tradizioni che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato durante tutto l’anno. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare come il turismo naturalistico possa rappresentare una concreta opportunità di sviluppo locale, capace di coniugare la salvaguardia degli ecosistemi con la crescita economica della nostra comunità», sottolinea l'Associazione Guide delle Serre.

«Abbiamo costruito un programma che propone esperienze eterogenee: dalle escursioni in quota al cicloturismo, dal bagno di foresta alla scoperta della fauna e della flora, nella convinzione che il modo migliore per rispettare la natura sia imparare a comprenderla. In questo percorso, le guide svolgono un ruolo essenziale: non semplici accompagnatori, ma interpreti del territorio, custodi della memoria e promotori di una diffusa cultura ecologica».

L'iniziativa punta anche a incentivare soggiorni più lunghi, offrendo ai visitatori la possibilità di affiancare alle escursioni la conoscenza dei borghi, delle botteghe artigiane e delle produzioni enogastronomiche locali.