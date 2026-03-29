Sarà il Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca di Vibo Valentia ad accogliere, martedì 31 marzo alle ore 19:30, il concerto conclusivo della settima edizione di “Crux Gloria - Concerti in preparazione alla Pasqua”, la produzione corale del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”, realizzata in collaborazione con Ama Calabria che ne ha curato la distribuzione sul territorio regionale. Giunto alla sua settima edizione, Crux Gloria si è confermato nel tempo come uno dei progetti più identitari del Conservatorio, un percorso artistico e spirituale che, attraverso una serie di appuntamenti diffusi in diverse province calabresi, accompagna il pubblico nel tempo della Quaresima fino alla Pasqua. Dopo le tappe di Catanzaro, Caulonia Marina, Polistena e Mileto, il ciclo, come da tradizione, trova nel Duomo di Vibo Valentia il suo momento conclusivo, in uno spazio fortemente simbolico per la città e per la comunità.

Protagonista della serata sarà il Coro polifonico del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, diretto dal maestro Gianfranco Cambareri, con un programma che alterna ai brani musicali le meditazioni affidate a monsignor Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, che renderanno l’ascolto musicale ancora più profondo grazie alle riflessioni sul mistero della Croce e sul significato del tempo pasquale.

Il programma, costruito come un vero e proprio itinerario di ascolto e meditazione, attraversa la grande tradizione della musica sacra, accostando la polifonia rinascimentale di Palestrina e Tomás Luis de Victoria alle sonorità contemporanee di Morten Lauridsen e Michael McGlynn, insieme alle pagine di Domenico Bartolucci, Giuseppe Liberto, Antonio Lotti e altri autori legati alla tradizione liturgica. Ne emerge un percorso musicale di intensa suggestione, in cui la scrittura corale si fa spazio di raccoglimento, tensione espressiva e contemplazione.

Il Coro polifonico del Conservatorio, composto dagli studenti dell’Istituzione, rappresenta una delle realtà più significative della produzione artistica del Conservatorio, espressione di un lavoro continuo che unisce formazione e attività concertistica. Nel corso degli anni l’ensemble ha consolidato una propria identità interpretativa, affrontando repertori di particolare impegno e distinguendosi in contesti di rilievo nazionale.

Alla direzione il maestro Gianfranco Cambareri, figura tra le più autorevoli nel panorama corale italiano, la cui attività coniuga esperienza artistica, ricerca sul rapporto tra musica e liturgia e impegno nella formazione. Il suo lavoro guida il coro in un percorso interpretativo attento e rigoroso, capace di restituire con profondità il significato musicale e spirituale del repertorio proposto. Il concerto conclusivo di Vibo Valentia rappresenta non solo l’ultimo appuntamento del ciclo, ma il momento in cui il percorso di Crux Gloria trova la sua sintesi più compiuta: un’esperienza in cui musica e parola si incontrano, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto che si fa anche riflessione, partecipazione e condivisione nel tempo che precede la Pasqua.