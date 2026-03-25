Il ritorno è di quelli che sanno emozionare ancora prima di iniziare. Sabato 28 marzo, alle ore 18:00, la comunità di Ricadi si prepara a rivivere uno degli appuntamenti più intensi e partecipati del territorio: la Via Crucis Vivente, un evento che unisce spiritualità, tradizione e valorizzazione del paesaggio.



«Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di un vero e proprio percorso immersivo che attraversa luoghi simbolo della Costa degli Dei. Il cammino -spiegano i promotori - prenderà il via da San Nicolò per concludersi nello scenario suggestivo di Torre Marrana, dove storia e natura si fondono in un’atmosfera carica di significato. Il silenzio, rotto solo dal suono dei passi, accompagnerà figuranti e spettatori lungo un itinerario che rievoca la Passione di Cristo, trasformando il territorio in un palcoscenico naturale capace di emozionare e coinvolgere. Gli ulivi, il tramonto e la maestosità della torre faranno da cornice a una narrazione che va oltre il rito religioso, diventando espressione autentica dell’identità locale».



La Via Crucis Vivente «rappresenta infatti un momento di forte coesione sociale, in cui la comunità si ritrova e si riconosce. Un evento che parla di storia, di radici e di una fede che si intreccia con il paesaggio, rendendo ogni scena ancora più intensa e partecipata».



Fondamentale il lavoro sinergico tra la Pro Loco Capo Vaticano, il Comune di Ricadi e l’Associazione Hipponion, che hanno collaborato per riportare in vita una manifestazione attesa e sentita, capace di attrarre non solo i residenti ma anche visitatori e appassionati.