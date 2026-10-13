Il volto di LaC Tv, atteso con la nuova stagione di “Ami, sogni e... T’appatumi”, porta la cucina della tradizione vibonese, il 15 e 16 ottobre, nell’evento che celebra i dieci anni del l’ente

Lo chef Francesco Messina, conosciuto dal pubblico come T’Appatumi, sarà tra i protagonisti del Festival Terre Vibonesi, la manifestazione con cui il GAL Terre Vibonesi celebra il decennale della propria attività. L’appuntamento è in programma il 15 e 16 ottobre 2026 a Villa Klopè, a Francavilla Angitola (VV) e segnerà il debutto di Messina nel ruolo di Chef Ambassador del GAL presieduto da Vitaliano Papillo.

Lo chef firmerà il “Cooking Show identitario T’Appatumi”, realizzato in collaborazione con l’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea di Spilinga e dedicato al racconto del cibo e dei luoghi da cui nasce. Davanti al pubblico Messina preparerà una delle ricette più rappresentative della sua cucina, costruita sulle materie prime del Vibonese e sul legame tra la tradizione gastronomica calabrese e le sue evoluzioni più recenti.

A condurre lo showcooking sarà Anna Aloi. Il giornalista enogastronomico Vincenzo Alvaro accompagnerà la preparazione con il suo commento, soffermandosi sui prodotti utilizzati e sulla loro origine.

L’ingresso di Messina tra gli ambassador del GAL si lega alla missione dell’ente, impegnato a fare della cultura gastronomica una leva per lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali. Il cibo e i saperi locali diventano così uno strumento di promozione e di coesione per l’intero comprensorio vibonese, in coerenza con il claim scelto per il Festival, “Terre che generano futuro”.