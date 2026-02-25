Il festival Giovani talenti musicali italiani nel mondo – in Calabria 2026 entra nella sua fase conclusiva con il recital del pianista Josef Edoardo Mossali, in programma giovedì 26 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Concerti dell’ex Convento dei Gesuiti di Vibo Valentia, in collaborazione con il Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca”.

Il programma propone un percorso che attraversa epoche e linguaggi diversi del repertorio pianistico, mettendo in dialogo scritture e sensibilità stilistiche distanti tra loro. Dalla Sonata K. 119 in Re maggiore di Domenico Scarlatti alla Fantasia in Fa minore op. 49 di Fryderyk Chopin, fino alla scrittura raffinata di Claude Debussy con L’Isle joyeuse e l’Étude n. 11 Pour les arpèges composés dai Douze études. In chiusura, le Variazioni su un tema di Paganini op. 35 di Johannes Brahms e la Rapsodia Ungherese n. 2 di Franz Liszt nella celebre revisione pianistica di Vladimir Horowitz, pagine di grande virtuosismo che mettono in luce le possibilità tecniche ed espressive dello strumento.

Nato nel 2001, Josef Edoardo Mossali si forma al Conservatorio di Bergamo sotto la guida di Massimiliano Motterle, conseguendo il Biennio Accademico con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Prosegue gli studi presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri con il Maestro” di Imola con Boris Petrushansky, dopo essersi perfezionato con Pasquale Iannone e Aksinja Gerbi.

Vincitore di numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso “J.S. Bach” di Sestri Levante, il Premio Nazionale delle Arti e il concorso “Lombardia è musica”, ha ottenuto il Terzo Premio al Premio Venezia 2021 e il Secondo Premio al Concorso Internazionale Sigismund Thalberg 2023. Si è esibito per importanti istituzioni musicali italiane, tra cui la Società dei Concerti di Milano, la Società del Quartetto di Milano, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo e il Teatro Coccia di Novara, collaborando inoltre con orchestre quali la Sinfonica di Sanremo e I Virtuosi Italiani.

Nel 2024 ha pubblicato un cd per la rivista Suonare News, seguito nel 2025 dall’incisione dedicata alle opere pianistiche di Marco Nodari per l’etichetta DaVinci. È stato selezionato dalla Fondazione Accademia internazionale incontri con il maestro di Imola per partecipare al progetto giovani talenti musicali italiani nel mondo.

Il concerto rientra nel progetto Giovani talenti musicali italiani nel mondo, promosso dal Cidim – Comitato nazionale italiano musica ets in collaborazione con la Fondazione accademia musicale Chigiana di Siena e la Fondazione internazionale incontri con il maestro di Imola, con il determinante sostegno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Un progetto nato per sostenere e promuovere i migliori giovani interpreti italiani in Italia e all’estero che, forte di un’esperienza maturata in oltre quaranta Paesi, approda in Calabria come occasione di valorizzazione culturale del territorio, grazie al supporto dell’Assessorato regionale al turismo della Regione Calabria, che ne ha reso possibile la realizzazione sul territorio regionale.