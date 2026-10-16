La qualità di un sistema sanitario passa anche dalla fiducia nelle istituzioni, dalla capacità di comunicare e dalle relazioni che accompagnano le persone nei percorsi di cura. Sono questi i temi al centro del convegno “ Le leve intangibili in sanità : marca, comunicazione e coinvolgimento dei caregiver nell'ecosistema della cura”, in programma sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 12:30 alle 17:30, al Capovaticano Resort di San Nicolò di Ricadi.



Responsabili scientifici dell'iniziativa sono Michele Costabile , professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Luiss e direttore del Centro di Ricerca Luiss-X.ITE, e Francesco Giorgino , professore di marketing e comunicazione alla Luiss, direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico-istituzionale della School of Government e direttore dell'Ufficio Studi Rai. Due autorevoli studiosi che porteranno nel dibattito sanitario le prospettive del marketing, della comunicazione e della gestione delle relazioni.

L'incontro propone una riflessione su come coniugare qualità delle cura, sostenibilità organizzativa e partecipazione. Nel paradigma One Health , che riconosce l'interdipendenza tra salute delle persone, ambiente e comunità, identità e reputazione delle organizzazioni sanitarie, comunicazione istituzionale e coinvolgimento dei cittadini diventano strumenti per costruire fiducia e sostenere la continuità assistenziale.