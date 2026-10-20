Non soltanto uno spettacolo, ma una serata che unirà musica, comicità, convivialità e inclusione sociale. Il Massimo Lopez Show, in programma sabato 24 ottobre alle ore 21 al Teatro Comunale di Vibo Valentia, ha già registrato il tutto esaurito. Un successo di pubblico che ha spinto Ama Calabria ad arricchire l'appuntamento con alcune iniziative pensate per coinvolgere direttamente gli spettatori e valorizzare le realtà del territorio.

La novità principale arriverà al termine dello spettacolo, quando Massimo Lopez si fermerà a incontrare il pubblico e a condividere con gli spettatori un apericena offerto dagli organizzatori. Il buffet, che comprenderà una selezione di eccellenze gastronomiche calabresi, sarà preparato e servito dai ragazzi con disabilità dell'associazione Il Dono, presieduta da Marenza Farfaglia.

Un'occasione di inclusione e autonomia

La collaborazione con l'associazione rappresenta uno degli aspetti più significativi dell'iniziativa. Ama Calabria ha infatti scelto di affidare ai ragazzi un ruolo attivo nell'organizzazione della serata, coinvolgendoli nella preparazione e nel servizio del buffet.

L'attività rientra nel percorso del Centro diurno per disabili gestito dall'associazione Il Dono, regolarmente autorizzato nell'ambito del sistema territoriale dei servizi sociali di Vibo Valentia. Per i partecipanti sarà un'occasione per mettere in pratica le proprie competenze, sviluppare autonomia e consolidare capacità professionali e relazionali, anche in prospettiva di un futuro inserimento lavorativo.

Un'esperienza concreta, dunque, che va oltre il semplice momento conviviale e punta a valorizzare le capacità delle persone con disabilità, rendendole protagoniste di un evento culturale cittadino.

Prima dello spettacolo il jukebox delle emozioni del Conservatorio

Le sorprese cominceranno già prima dell'apertura del sipario. Nel foyer del Teatro Comunale gli spettatori potranno infatti conoscere e sperimentare il VIBOX, il particolare jukebox emozionale ideato e realizzato dagli studenti del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio statale di musica Fausto Torrefranca.

Il dispositivo consente di scegliere tra sei emozioni fondamentali, ciascuna associata a una composizione musicale originale realizzata dagli studenti. Un'esperienza che mette in relazione musica, tecnologia e dimensione emotiva, offrendo al pubblico la possibilità di interagire direttamente con uno dei progetti sviluppati dall'istituzione musicale vibonese.

Il VIBOX nasce nell'ambito di «Risonanza che cura», iniziativa regionale dedicata al ruolo della musica nei contesti della vita quotidiana e del benessere.

Massimo Lopez sul palco con la Jazz Company

Protagonista della serata sarà naturalmente Massimo Lopez, che salirà sul palco accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

Con la direzione artistica di Alessandro Lopez e la produzione di Stemal srl, lo spettacolo propone un percorso tra teatro, comicità e musica, alternando interpretazioni, personaggi e brani musicali. Ampio spazio sarà riservato allo swing, genere particolarmente amato dall'artista.

La risposta del pubblico, con i biglietti esauriti in breve tempo, conferma l'interesse per la proposta culturale di Ama Calabria, che ha voluto ricambiare l'accoglienza coinvolgendo due importanti realtà cittadine: il Conservatorio Torrefranca e l'associazione Il Dono.

L'appuntamento rientra nel progetto «Il sapore della Musica», con il quale Ama Calabria è risultata beneficiaria dell'avviso pubblico «Agorà Calabria», nell'ambito del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020, Azione 6.8.3.