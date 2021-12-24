La manifestazione organizzata e ideata dal locale Polo Museale, in collaborazione con il Comune, i Padri Domenicani, la Pro loco cittadina ed il Liceo scientifico “Machiavelli”

A Soriano Calabro, nel complesso architettonico dell’antico Convento Domenicano, verrà allestito il presepe vivente in stile Barocco. La manifestazione organizzata e ideata dal locale Polo Museale, in collaborazione con il Comune, i Padri Domenicani, la Pro loco cittadina ed il Liceo scientifico “Machiavelli”, che lavorano per la sua realizzazione insieme a molti privati cittadini che hanno deciso di dare un fattivo contributo all’iniziativa. In questo scenario, in una magica atmosfera di altri tempi, saranno ricreati i mestieri tipici di un borgo antico e scene di vita quotidiana, tra figuranti in costume d’epoca barocca, attrezzi originali ormai in disuso ed antichi sapori. Per il visitatore sarà come fare un viaggio nella storia della natività, in quella che fu la Calabria del XVII secolo, con il fascino dei suoi mestieri e le scene del tempo, appartenenti a un passato ormai lontano, che risvegliano con intensità le emozioni legate alla magia del Natale e alla nascita di Gesù Bambino. [Continua in basso]

Un itinerario coinvolgente tra personaggi storici, uomini, donne e bambini che si muoveranno nelle varie botteghe artigiane ed ambienti del monumentale complesso, in un percorso che conduce alla grotta della Natività, posta ai piedi del meraviglioso portale. La direttrice del Polo Museale Mariangela Preta insieme al presidente onorario del Polo Mario Panarello stanno coordinando i lavori che vedranno soprattutto protagonisti gli studenti del “ Machiavelli” che, coordinati dalla professoressa Maria Teresa Daffinà, costituiranno l’alto numero dei figuranti. L’inaugurazione domenica 26 dicembre, alle ore 16,00. Le altre date di apertura sono il 29 dicembre e il 6 gennaio 2022 con l’arrivo dei magi dalle ore 16 alle ore 19. Ingresso gratuito.



* AGGIORNAMENTO 26 dicembre 2021: in ottemperanza al nuovo Decreto contenente le misure anti-covid l’evento è stato annullato