Più di cento partecipanti provenienti da tutta la Calabria e anche da fuori regione hanno preso parte alla quinta edizione di "Timpi Timpi", il trekking enogastronomico che attraversa il borgo di Motta Filocastro, nel comune di Limbadi. Un'iniziativa che, anno dopo anno, continua a crescere, confermandosi tra gli appuntamenti più apprezzati dedicati alla valorizzazione del territorio.

L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale Il Tocco Aps, con il supporto dei volontari locali e delle guide di Kalabria Trekking, che hanno accompagnato gli escursionisti lungo un itinerario ad anello tra colline, vicoli e antichi sentieri.

Il nome della manifestazione richiama la locuzione dialettale "iri timpi timpi", espressione che indica un percorso caratterizzato da forti pendenze e dirupi. Un tragitto che ricalca antiche vie percorse nei secoli da monaci basiliani, normanni e saraceni e che ha consentito ai partecipanti di raggiungere luoghi di grande valore storico e naturalistico come i Ruderi del Convento dei Frati Cappuccini, la Grotta di Tavolari e il Santuario della Santa Croce.

Ad accompagnare il gruppo sono stati le guide Nino e Peppe Calafati, Pietro Scida e Iolanda Lo Giacco, insieme alle volontarie dell'associazione Giulia Cannizzaro e Sablin Contartese, che hanno illustrato le peculiarità del territorio.

Il trekking ha offerto anche un percorso tra arte e memoria. Durante il cammino i partecipanti hanno visitato l'installazione "È tutto vero" dell'artista Lulù Nuti e le suggestive "Porte della memoria", realizzate da artisti locali e ispirate al libro Mille Anime dello scrittore mottese Pietro Lazzaro, trasformando gli antichi ingressi del borgo in un racconto della sua identità.

Grande spazio anche all'enogastronomia. I partecipanti hanno degustato il Pane della Tradizione con olive e cipolla, preparato con l'antico grano Rosia della Piana di Maierato, macinato a pietra dalla Fattoria Greco e lavorato insieme al Panificio Carla Pata.

Il percorso è proseguito con l'olio extravergine del Frantoio Mafrica, i salumi e i formaggi della Macelleria Saverio Galasso, le tradizionali Fileja del Pastificio Soldano, accompagnate da una dimostrazione dal vivo della lavorazione con "u dinacinu", il tipico bastoncino ricavato dallo sparto. Le degustazioni sono state accompagnate dai vini delle cantine Artese, Giraldi&Giraldi, Lacquaniti, Dastoli, Casa Comerci e Masicei, oltre alla birra artigianale Calabrau del gruppo Caffo durante la sosta del "Friggi e mangia".

Tra gli elementi più caratteristici della manifestazione anche il tradizionale "bicchiere graduato" dell'associazione, un rito simbolico dell'accoglienza che misurava, con ironia, il livello di "audacia" dei partecipanti lungo il cammino.

Ad accompagnare l'intera giornata non è mancata la musica popolare grazie ai suonatori Daniele Inzillo, Domenico Barillaro, Totò Codispoti, Francesco Cotroneo, Sebastiano e Nino Battaglia con Agostino Casile, Alex e Samuele De Rito, protagonisti della tradizionale "rota", che ha coinvolto residenti e visitatori.

A testimoniare il successo dell'iniziativa anche il messaggio lasciato da tre escursioniste arrivate da Bolzano, ospiti del Frantoio Mafrica durante una vacanza nel Vibonese: «Grazie per la splendida giornata d'immersione nella meravigliosa campagna calabrese ricca di profumi, colori e sapori. Ci siamo sentite accolte e travolte dalla vostra passione ed entusiasmo, accompagnate per tutto il percorso dalla musica, dai canti, balli, dall'ottimo cibo e vino. Complimenti per l'organizzazione. Viva Timpi Timpi!».

L'Associazione Culturale Il Tocco Aps guarda già ai prossimi appuntamenti: il 25 luglio è in programma "Arte in Borgo", laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni, mentre il 10 agosto tornerà l'appuntamento con "Facìmu Rota".

Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Limbadi Nino Taverniti, gli assessori Annamaria Lazzaro e Raffaella Crupi, oltre ai consiglieri comunali Assunta Pagano e Giovanni Muzzupappa. L'appuntamento è già fissato al prossimo anno per una nuova edizione di Timpi Timpi.