A Palazzo Santa Chiara, a Tropea, continua la stagione concertistica di Armonie della Magna Graecia. Il Trio Posèidon sabato 11 luglio accompagnerà il pubblico nel cuore del Romanticismo tedesco sotto le stelle della Perla del Tirreno. Ad affiancare gli artisti del trio di fama internazionale saranno il soprano Rossella Costa, il clarinettista Giovanni Agnes e la pianista Ida Visconti.



Il programma sarà un viaggio nel Lied tedesco, genere in cui poesia e musica si fondono fino a diventare inseparabili. La serata si apre con i 6 Deutsche Lieder op. 103 di Louis Spohr, pagine in cui la voce, il clarinetto e il pianoforte si intrecciano in un dialogo costante.



Il percorso musicale proseguirà con Franz Schubert, nel cuore della grande tradizione liederistica attraverso Gretchen am Spinnrade e Lied der Mignon, due capolavori ispirati alla letteratura tedesca nei quali la parola poetica trova nella musica la sua espressione più intensa.



A completare questo itinerario dedicato al Lied, il gruppo proseguirà con Wolfgang Amadeus Mozart con Als Luise die Briefe ihres untreuen Liebhabers verbrannte, una scena in musica che anticipa la sensibilità romantica e racconta, con raffinata profondità psicologica, il dolore di un amore finito attraverso il gesto simbolico di lettere date alle fiamme.



Il concerto si inserisce nella XXIX edizione del festival Armonie della Magna Graecia, realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Tropea, nel centro storico di Tropea, con inizio alle ore 22:00.