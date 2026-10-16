Nuovo appuntamento con la XXXI Stagione Concertistica dell’Associazione Tropea Musica, diretta artisticamente dal maestro Antonio Laureana. Domenica 18 ottobre, alle ore 21, l’Auditorium Santa Chiara di Tropea ospiterà il concerto “​​​​​​Fantasie e Konzertstück – Dedicato a una Stella”, dedicato al repertorio per clarinetto e pianoforte.

Protagonisti della serata saranno Nelly Rodriguez e Francesco Giardino al clarinetto, accompagnati da Stefania De Santi al pianoforte. Il programma propone composizioni appartenenti a epoche e stili differenti, con particolare attenzione alle possibilità espressive e tecniche degli strumenti.

Il programma del concerto

Il repertorio si aprirà con la Fantasia di Antonio Romero, costruita sui temi dell’opera Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, seguita da Ingenuidad di Miguel Yuste, composizione che mette in evidenza le qualità melodiche e l’agilità del clarinetto.

Spazio anche alla musica francese con la Première Rhapsodie di Claude Debussy, caratterizzata da una scrittura ricca di sfumature timbriche.

Il programma comprenderà inoltre i due Konzertstücke, op. 113 n. 1 e op. 114 n. 2, di Felix Mendelssohn, nei quali il dialogo tra gli strumenti alterna passaggi lirici e momenti di maggiore intensità ritmica.

A completare la proposta musicale sarà il Concerto op. 35 n. 2 di Franz Krommer, compositore rappresentativo della tradizione classica.

Una serata dedicata alla musica

Il sottotitolo «Dedicato a una Stella» conferisce all’appuntamento anche un significato commemorativo e affettivo, richiamando la musica come forma di omaggio e condivisione.

Con questo concerto, l’Associazione Tropea Musica prosegue il calendario della propria trentunesima stagione, proponendo un nuovo incontro con la musica da camera all’interno dell’Auditorium Santa Chiara.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre 2026, alle ore 21, all’Auditorium Santa Chiara di Tropea. Il costo del biglietto è di 10 euro.