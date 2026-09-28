Il primo ottobre, all’Auditorium Santa Chiara, il pianista Gabriele Zicari eseguirà il recital Da Scarlatti a Gershwin dedicato alla memoria della giovane, prematuramente scomparsa. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tropea Musica

Un concerto per ricordare, attraverso la musica, una giovane vita e una grande passione. L’Associazione Tropea musica dedica il concerto per pianoforte “Da Scarlatti a Gershwin”, con il giovane pianista Gabriele Zicari, alla memoria della giovane pianista Andrea Minasi, prematuramente e tragicamente scomparsa.

Un momento di musica, emozione e memoria, per mantenere vivo il ricordo di Andrea attraverso ciò che tanto amava. L’evento si terrà il primo ottobre alle 21.30 all’auditorium Santa Chiara di Tropea. Il concerto è organizzato con il patrocinio del Comune di Tropea e la direzione artistica del maestro Antonio Laureana.