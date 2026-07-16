Prosegue la decima edizione della rassegna letteraria “Ti Porto un libro”, promossa dalla Pro Loco di Vibo Marina con la collaborazione dell’Ics Vespucci-Murmura e del Comune di Vibo Valentia. Dopo il primo appuntamento, la manifestazione torna venerdì 17 luglio alle 21.30 alla retrobanchina Fiume, sul porto di Vibo Marina, nei pressi della Capitaneria di Porto.

Ospite della serata sarà Maurizio Bonanno, sociologo, giornalista e scrittore, che presenterà il romanzo “L’ultima notte”, pubblicato da Il Cristallo Editore. A dialogare con l’autore saranno il giornalista Tonino Fortuna e la professoressa Vania Continanza, con il coinvolgimento del pubblico presente. L’incontro sarà accompagnato anche da alcuni momenti musicali dal vivo.

Un romanzo tra storia e territorio

A quarant’anni dal suo primo romanzo, Bonanno torna alla narrativa con un’opera di ambientazione storica nata dall’incontro tra ricerca documentaria e racconto. Il libro valorizza luoghi ancora oggi presenti sul territorio e prende spunto dagli studi condotti dall’autore sui Cavalieri Templari e sulla storia del Mediterraneo.

La vicenda è ambientata intorno al Castello di Bivona e al suo porto e ha come protagonista fra’ Oliviero di Bivona, cavaliere templare realmente esistito. Attraverso i suoi dubbi, le speranze, la fede e le inquietudini, il personaggio assume una dimensione che va oltre la semplice ricostruzione storica.

Lontano dagli stereotipi che spesso accompagnano l’immagine dei Templari, “L’ultima notte” racconta soprattutto la storia di un uomo e del suo destino, proponendo una riflessione sul coraggio, sulla memoria e sulle scelte che segnano un’intera esistenza.

Il secondo appuntamento della rassegna

Con questa nuova serata, “Ti Porto un libro” rinnova l’obiettivo di promuovere la lettura e la cultura attraverso incontri con autori, storie e idee, valorizzando allo stesso tempo il territorio e il confronto con il pubblico.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 luglio, alle ore 21.30, alla retrobanchina Fiume del porto di Vibo Marina, nei pressi della Capitaneria di Porto. I posti a sedere saranno limitati.