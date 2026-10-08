Il Parco Urbano di Moderata Durant, a Vibo Valentia, si prepara a ospitare la mostra mercato «Aspettando l’autunno», un appuntamento dedicato al commercio, all’artigianato e alla valorizzazione delle produzioni locali.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Commercio del Comune di Vibo Valentia, si svolgerà domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 7 alle 20.30, lungo il viale del Parco Urbano.

Numerosi gli espositori del territorio che prenderanno parte alla manifestazione, proponendo ai visitatori prodotti artigianali, creazioni originali, idee regalo e tipicità locali. Una giornata pensata per sostenere le attività commerciali e offrire ai cittadini un’occasione di incontro e socialità all’aria aperta.

«Con questo appuntamento – dichiara l’assessore Ketty De Luca – proseguiamo nel percorso di valorizzazione del nostro tessuto commerciale e dei nostri spazi cittadini. Vogliamo offrire agli operatori economici e agli ambulanti occasioni concrete di promozione e lavoro, permettendo allo stesso tempo alle famiglie e ai cittadini di riappropriarsi del Parco in una giornata di festa, acquisti e socialità».

La mostra mercato rappresenta dunque un’ulteriore occasione per promuovere il commercio di prossimità e valorizzare gli spazi pubblici della città, coinvolgendo operatori economici, famiglie e visitatori.