Si svolgerà questa sera, domenica 29 marzo, alle ore 18.30, la “Passione vivente” organizzata dalla Parrocchia Spirito Santo di Vibo Valentia. L’evento, giunto alla terza edizione, vedrà protagonisti circa 50 ragazzi della comunità parrocchiale.

La rappresentazione si terrà nell’atrio della Chiesa di Santa Maria La Nova, dove il pubblico sarà accompagnato in un percorso che ripercorre i momenti principali della Passione di Cristo, dall’Ultima Cena fino alla Resurrezione.

L’iniziativa è sostenuta dal parroco don Giuseppe Gagliano e dalla catechista Gisella De Gaetano, che da anni promuovono attività rivolte ai più giovani con l’obiettivo di rafforzare il legame con la tradizione e favorire una partecipazione più consapevole alla Settimana Santa.

Il coro della parrocchia di Santa Maria La Nova accompagnerà la rappresentazione con interventi musicali pensati per sottolineare i momenti principali della narrazione.