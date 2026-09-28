Il cuore pulsante del pomeriggio sarà il reading poetico ed artistico, che vedrà la partecipazione attiva di poeti e artisti del vibonese. Appuntamento il primo ottobre

Il suggestivo scenario delle Grotte di Zungri si prepara a ospitare "Il suono di versi al controluce d'Autunno", un evento culturale unico in programma giovedì 1 ottobre alle ore 17:00. L'iniziativa, nata per celebrare la fine dell'estate e l'inizio della stagione autunnale, promette di unire la magia della letteratura alle note della musica dal vivo, il tutto immerso nel patrimonio storico del territorio calabrese.

La manifestazione prenderà il via presso il Museo della civiltà contadina e rupestre per poi snodarsi in una suggestiva passeggiata lungo il percorso delle caratteristiche "porte dipinte". Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Zungri, Serafino Fiamingo, affiancato dalla delegata alla cultura Monica Teodoro e da Maria Caterina Pietropaolo, direttore del Museo e relative grotte.

Un connubio di arti nel cuore della Calabria

Il cuore pulsante del pomeriggio sarà il reading poetico ed artistico, che vedrà la partecipazione attiva di poeti e artisti del vibonese. I versi si alterneranno agli interventi musicali curati dal ResNote quartet, una formazione che vede: Margherita Pietropaolo (voce), Domenico Cocciolo (chitarra), Peppe Comerci (basso) e Ciccio Portaro (batteria).

L'intero coordinamento dell'evento è affidato a Romina Candela, presidente del Comitato Crisalide, che ha lavorato alla sinergia tra le diverse espressioni artistiche per offrire al pubblico un'esperienza sensoriale e culturale a tutto tondo. L'appuntamento è quindi per giovedì pomeriggio, un'occasione imperdibile per riscoprire la bellezza millenaria di Zungri sotto una nuova luce d'autunno.