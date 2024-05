Comunali a Vibo, la lista Indipendenza a sostegno del candidato a sindaco Cosentino

Messa in piedi dall’ex senatore Francesco Bevilacqua e da Pino Scianò, concorre con 27 candidati al Consiglio

Pietro Comito

E’ in campo nella coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Cosentino, la lista Indipendenza (che fa capo a livello nazionale all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno) messa in piedi dall’ex senatore Francesco Bevilacqua e dall’ex assessore comunale Pino Scianò. Una lista che schiera anche il consigliere comunale Pietro Comito oltre ad alcuni esponenti della destra cittadina. Ecco i 27 candidati al Consiglio comunale per tale lista (su 32 disponibili): Giuseppe Scianò, Pietro Comito, Giovanni Tassone, Angela Almaviva, Ivan Giovanni Andreacchio, Ilenia Battiato, Laura Bellezza, Fernanda Maria Brasca, Francesco Giuseppe Capasso, Pamela Ciancio, Marinela Ciugulin, Giovanni Corigliano, Caterina Giuseppina D’Urzo, Fabiana Fabroni, Angelica Imeneo, Michela Martino, Emanuela Mondello, Maria Muscia, Gaetano Prestia, Luciano Pugliese, Livio Ricci, Gabriele Salvatore Maria Riso, Giuseppe Russo, Michele Russo, Paolo Vasapollo, Antonia Ventrice e Giuseppe Visioli.

