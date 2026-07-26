Lunedì 27 luglio a Palazzo Santa Chiara un confronto dedicato a politica, cultura e sviluppo del territorio. All'iniziativa prenderanno parte esponenti locali e nazionali del Pd insieme al sindaco Enzo Romeo

La politica torna a confrontarsi in uno spazio di riflessione e approfondimento, mettendo al centro il futuro del territorio e il ruolo della partecipazione. È con questo spirito che il Circolo di Vibo Valentia del Partito Democratico promuove la presentazione della nuova edizione cartacea della rivista "Rinascita", in programma lunedì 27 luglio alle ore 18 a Palazzo Santa Chiara, nel cuore del capoluogo.

L'incontro nasce con l'obiettivo di rilanciare il dibattito pubblico sui temi della politica, della cultura e dello sviluppo locale, offrendo un'occasione di confronto tra amministratori, dirigenti di partito, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. La presentazione della storica rivista sarà il punto di partenza per una discussione sulle prospettive della comunità vibonese e, più in generale, del Mezzogiorno.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del segretario cittadino del Partito Democratico, Gernando Marasco, e del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo.

Il confronto vedrà poi la partecipazione di Teresa Esposito, segretaria provinciale del Partito Democratico, Raffaele Mammoliti, già consigliere regionale e componente della Direzione nazionale del Pd, e Nicola Galloro, già consigliere comunale di Roma con delega all'Emergenza abitativa.

A seguire interverranno Michele Pompeo Meta, già presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Roberto Morassut, deputato del Partito Democratico, e Goffredo Bettini, tra le figure storiche del centrosinistra italiano e direttore della rivista "Rinascita", protagonista dell'iniziativa editoriale che sarà presentata nel corso dell'evento.

A moderare l'incontro sarà il giornalista Pietro Comito, che accompagnerà il dibattito tra gli ospiti sui contenuti della nuova pubblicazione e sulle sfide che attendono il territorio, tra sviluppo, politiche sociali, infrastrutture, partecipazione democratica e rilancio del Sud.