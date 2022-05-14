Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Sono due le liste presentate per il rinnovo del consiglio comunale di Filogaso. Con la lista “Si ama Filogaso” che sostiene il primo cittadino uscente Massimo Trimmeliti, sono candidati alla carica di consigliere comunale: Daniele Rachieli, Vito Barba, Maria (detta Maria Rosaria) Lucerto, Maria Condello, Andrea Dinatolo, Domenico Corigliano, Domenico Mari, Francesco Luberto.
Con la lista “Alternativa Filogaso”, che appoggia il candidato sindaco Antonio Barba, aspirano invece a entrare in consiglio comunale: Rosaria Imineo, Amedeo Cugliari, Anna Romeo, Valery Rachieli, Antonio Gallippi, Francesco Domenico Augurusa, Domenico martino, Tommaso Romeo.