Giunta con quattro assessori per il Comune di Ricadi. A nominarla è stato il sindaco Domenico Locane, eletto primo cittadino nel turno delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Questi i quattro assessori che lo affiancheranno nella guida politica del Municipio: Nicola Lasorba, che assumerà anche le funzioni di vicesindaco con deleghe alla viabilità al servizio idrico, alle attività produttive, allo sport ed agli spettacoli; Luana Paparatto a cui vengono conferite le deleghe alla Pubblica istruzione e al tempo libero; Maria Elena Saragò, nominata assessore alle Politiche sociali e al Personale; Domenico Tomaselli, il quale si occuperà di ambiente, verde pubblico, decoro urbano, agricoltura e cultura.

Con il varo della nuova giunta comunale di Ricadi si avvia una nuova fase amministrativa nel segno della continuità. Domenico Locane, candidato della lista “Ricadi nel cuore”, era infatti vicesindaco nell’amministrazione uscente guidata da Nicola Tripodi e ha vinto la sfida elettorale raccogliendo 1.761 voti, pari al 54,81%, superando Pasquale Mobrici (consigliere di minoranza uscente), candidato di “Vivere Ricadi”, che si è fermato a 1.452 preferenze, pari al 45,19%. La lista “Ricadi nel cuore” ha ottenuto otto seggi in Consiglio comunale, mentre alla lista “Vivere Ricadi” di Mobrici sono andati tre consiglieri.

Il territorio di Ricadi (primo in Calabria per presenze turistiche) è il secondo comune in Italia per intensità turistica dopo Sorrento, registrando oltre 815.000 pernottamenti all'anno, arrivando a sfiorare il milione di presenze con un'altissima percentuale di visitatori stranieri.