Enzo Marasco ha firmato i decreti di nomina dei due assessori della sua squadra assegnando le deleghe

Il nuovo sindaco di Spilinga, Enzo Marasco, ha nominato la giunta comunale. Franco Barbalace, 51 anni (già primo cittadino e consigliere comunale eletto in tale tornata amministrativa con 81 voti), è stato nominato assessore con deleghe a: turismo, cultura, marketing territoriale, programmazione regionale e comunitaria. L’altro assessore che entra in giunta è Laura Pontoriero, 53 anni (eletta in consiglio con 54 voti), a cui il sindaco ha assegnato le deleghe a: sanità, pubblica istruzione, pari opportunità ed associazionismo.



La lista “Uniti per Spilinga” ha ottenuto alle ultime amministrative 530 voti contro i 450 della compagine avversaria “Spilinga nel Cuore” guidata da Silvano Contartese.



