Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Il nuovo sindaco di Spilinga, Enzo Marasco, ha nominato la giunta comunale. Franco Barbalace, 51 anni (già primo cittadino e consigliere comunale eletto in tale tornata amministrativa con 81 voti), è stato nominato assessore con deleghe a: turismo, cultura, marketing territoriale, programmazione regionale e comunitaria. L’altro assessore che entra in giunta è Laura Pontoriero, 53 anni (eletta in consiglio con 54 voti), a cui il sindaco ha assegnato le deleghe a: sanità, pubblica istruzione, pari opportunità ed associazionismo.
La lista “Uniti per Spilinga” ha ottenuto alle ultime amministrative 530 voti contro i 450 della compagine avversaria “Spilinga nel Cuore” guidata da Silvano Contartese.
LEGGI ANCHE: La visita dell’Antimafia a Vibo ed i celati timori della politica locale