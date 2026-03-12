Sono stati surrogati con i primi dei non eletti tre dei quattro consiglieri comunali dimissionari al Comune di Zaccanopoli. Le dimissioni dalla carica erano state presentate personalmente dai consiglieri: Loretta Loiacono della lista “Zaccanopoli Risorge”; Francesco Ventrice della lista Alternativa Democratica”; Pasquale Caparra della lista “Alternativa Democratica”; Giovannina Lo Cane della lista “Rinascita Democratica”. Nessuno scioglimento del Consiglio comunale, quindi, essendosi proceduto alla surroga dei consiglieri dimissionari, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo dell’ente.

Al posto dei dimissionari entrano in Consiglio: Rosa Ventrice della lista “Alternativa Democratica”; Rosanna Mazzeo della lista “Alternativa Democratica”; Domenico Naccari per la lista “Rinascita Democratica”. In totale sinora sono stati sei, dall’inizio della consiliatura, i consiglieri comunali dimissionari, tre di maggioranza e tre di minoranza. Sabato 24 e domenica 25 maggio anche i cittadini-elettori di Zaccanopoli sono in ogni caso chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale, giunto a scadenza naturale, e l’elezione del sindaco. Il primo cittadino in carica, Maria Budriesi, è stata eletta nelle comunali del settembre 2020 con la lista “Zaccanopoli Risorge”.