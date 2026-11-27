Mezzo milione di euro dalle multe nel 2027, di cui la metà da reinvestire nella sicurezza stradale, nella manutenzione della viabilità e nel potenziamento dei controlli. È quanto prevede il Comune di Vibo Valentia, che con una delibera di giunta ha quantificato le entrate attese dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada e stabilito la destinazione della quota di proventi sottoposta al vincolo previsto dalla legge.

Il provvedimento, approvato all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Enzo Romeo, sarà allegato al bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario. Si tratta, dunque, di una stima delle entrate e non di somme già incassate. Le risorse potranno essere utilizzate nei limiti di quanto effettivamente accertato e riscosso dall’ente.

Multe a Vibo, come saranno utilizzati i soldi

Dei 500mila euro che il Comune prevede di ricavare dalle sanzioni amministrative, 250mila saranno vincolati a specifiche finalità, così come stabilito dall’articolo 208 del Codice della strada.

In particolare, 62.500 euro saranno destinati alla segnaletica stradale, attraverso interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione. Altri 62.500 euro serviranno a potenziare i controlli e le attività di accertamento delle infrazioni, anche attraverso l’acquisto di automezzi e attrezzature per la Polizia locale.

La quota più consistente, pari a 125mila euro, sarà destinata alle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. Una voce che comprende la manutenzione delle strade comunali e la sistemazione del manto stradale, ma anche una serie di ulteriori interventi consentiti dalla normativa.

Tra questi figurano la messa in sicurezza delle infrastrutture, la tutela degli utenti più vulnerabili – bambini, anziani, persone con disabilità, pedoni e ciclisti –, la promozione della mobilità ciclistica, i corsi di educazione stradale nelle scuole e il potenziamento dei servizi di vigilanza, anche nelle ore notturne.

La delibera, tuttavia, non individua ancora gli interventi specifici da finanziare né le strade sulle quali si concentreranno eventuali lavori di manutenzione.

Il Comune si attiene alla quota minima prevista dalla legge

L’amministrazione comunale ha scelto di attenersi alla soglia minima del 50% prevista dal Codice della strada, che riconosce agli enti locali la facoltà di destinare alle medesime finalità anche tutta o parte della quota restante. Per gli altri 250mila euro di entrate previste non viene indicata, in questo provvedimento, una specifica destinazione.

Un aspetto di particolare interesse in una città dove le condizioni del manto stradale, la presenza di buche e le criticità della segnaletica rappresentano problemi con i quali gli automobilisti sono chiamati frequentemente a fare i conti.

Al di là delle previsioni contabili, sarà dunque interessante verificare quanto il Comune riuscirà effettivamente a incassare dalle multe e, soprattutto, in quale misura queste risorse si tradurranno in interventi concreti per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina.