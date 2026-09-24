«Siamo convinti che momenti di confronto pubblico come questo rappresentino un valore aggiunto per la città e un’opportunità per avvicinare i cittadini ai temi che orientano la vita democratica del Paese». Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo guarda alla tappa dell’InGrippo Show Tour come a un’occasione di partecipazione e approfondimento del magmatico contesto politico nazionale e regionale. L’appuntamento è per venerdì 25 settembre alle 21.30 a Palazzo Gagliardi, con ingresso libero. «Vibo Valentia – aggiunge il primo cittadino – conferma così la propria volontà di essere luogo di incontro e partecipazione».

Mattatrice della serata sarà Antonella Grippo, giornalista e analista politica che il pubblico di LaC conosce bene per la conduzione di Perfidia. Il suo stile graffiante e irriverente, fatto di domande dirette e incursioni fuori copione, ha dato alla trasmissione una cifra lontana dalle formule del talk politico più classico e paludato. Con l’InGrippo Show Tour, Grippo porta quella cifra davanti a una platea: la politica esce dallo studio televisivo e incontra il pubblico, in uno spettacolo che alterna confronto, ironia, musica, poesia e monologhi.

A Palazzo Gagliardi il filo conduttore sarà il “tradimento istituzionale”: un tema che si presta a essere affrontato tra vicende politiche, rapporti personali e scelte di potere. Sarà Grippo a guidare la conversazione e a chiamare gli ospiti a misurarsi con l’argomento, nel registro imprevedibile che caratterizza il suo modo di raccontare la politica.

Gli ospiti della serata

Tra i partecipanti in presenza o in videocollegamento, sono annunciati Massimiliano Romeo, Alessandro Cattaneo, Bobo Craxi, Domenico Furgiuele, Simona Loizzo, Giuseppe Graziano, Riccardo Tucci, Giuseppe Falcomatà ed Ernesto Alecci. Con loro gli scrittori Fulvio Abbate e Ginevra Bompiani, monsignor Paglia e il giornalista Antonello Caporale. Anche il sindaco Romeo prenderà parte al dibattito.

Il confronto tra voci e sensibilità diverse sarà accompagnato dal contrappunto musicale di Giuseppe Cosentino. La formula dello show lascia spazio agli interventi degli ospiti senza rinunciare alla dimensione teatrale. Un modo per avvicinare anche chi segue la politica con curiosità, ma non si riconosce nei tempi e nei rituali dei dibattiti televisivi.