A Mileto il tema della gestione del campo sportivo comunale “Nino Varì-Filippo Mesiano” diventa oggetto di discussione e di polemica. A porre dei dubbi sull'attuale “modus operandi” è il gruppo d'opposizione “Eppur si muove” guidato da Michele Rombolà, che al riguardo ha presentato una mozione a palazzo dei normanni chiedendo che l'argomento sia affrontato nel corso della seduta del prossimo consiglio comunale in programma giovedì 30 luglio. Dal mese di agosto 2025, previo bando pubblico, a gestire lo stadio di calcio è la società sportiva Asd Mileto, artefice lo scorso anno della vittoria del campionato e del conseguente approdo in Prima categoria. La mozione, indirizzata dalla minoranza al presidente del consiglio Gianluca Sorrentino e all'amministrazione presieduta dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, mira a riaccendere i riflettori sull'argomento e a ridiscutere la questione, anche in vista dell'avvio dei prossimi campionati regionali. Sul campo in erba sintetica svolgono la loro regolare stagione agonistica anche la Stella Mileto e l'Asd Nuova Paravati. Squadre militanti, rispettivamente, in Prima e in Terza Categoria. A queste si aggiungono le varie società locali che operano nel settore giovanile.

«Abbiamo chiesto di ridiscutere nel prossimo consiglio l'argomento - spiega oggi a Il Vibonese il capogruppo Rombolà - per la situazione precaria che esiste, riguardo all'utilizzo della struttura da parte delle altre associazioni sportive e di semplici cittadini. Trattasi dell'unica struttura organizzata sul nostro territorio, e noi riteniamo che il conduttore attuale non osservi completamente ai doveri contrattuali stipulati all'atto della firma. Ricordo - aggiunge, affiancato dagli altri esponenti di “Eppur si Muove” Ilenia Tulino Giuseppe Furci e Katia Grillo - che il nostro gruppo era assolutamente contrario alla gestione indiretta del campo sportivo comunale. A tal proposito avevamo presentato, nel momento in cui era stato divulgato il bando per la gestione in concessione, una mozione articolata (e protocollata) nella quale dimostravamo la possibilità della gestione diretta della struttura da parte del Comune senza aumentare i costi. Purtroppo si è scelta un'altra via». La domanda viene quindi posta nuovamente sul tavolo. Molto probabilmente (da quel che si apprende l'argomento è prossimo ad essere aggiunto a quelli già all'ordine del giorno) se ne riparlerà nel consiglio comunale di venerdì.