Il segretario provinciale Di Bartolo spiega che Giuliano ha fornito delle risposte circa la programmazione dell'assistenza territoriale e la rete ospedaliera

Nella giornata di ieri una delegazione del Partito democratico vibonese – composta dal segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, dal consigliere regionale Raffaele Mammoliti, dal sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo, dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Vibo Stefano Soriano e dal consigliere Antonio Carchedi – è stata ricevuta dal commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Giuseppe Giuliano. [Continua in basso]

«Lo ringrazio – scrive in una nota Di Bartolo – per la disponibilità e per averci fornito risposte sulle criticità sottoposte alla sua attenzione in merito alla programmazione relativa all’assistenza territoriale e alla rete ospedaliera. Rimangono ferme le nostre perplessità sulle valutazioni relative alla logistica e ai fabbisogni che hanno portato all’individuazione di cinque case della comunità, escludendo i comuni presenti su tutto il versante della costa e dell’altopiano del Poro. Mentre sulla rete ospedaliera il quadro è allarmante, in quanto la condizione delle strutture, la disorganizzazione e la carenza del personale sta portando i nosocomi a non essere nelle condizioni di erogare i servizi alla popolazione. La nostra azione politica – sottolinea il segretario dem – proseguirà per mantenere alta l’attenzione e sollecitando ai vari livelli interventi straordinari. L’interlocuzione proseguirà con i necessari confronti e approfondimenti in merito alla redazione dell’atto aziendale».