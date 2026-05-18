La giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico e impiantistico della scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”. Un intervento dal valore complessivo di 940mila euro che punta a migliorare sicurezza, funzionalità ed efficienza dell’edificio scolastico.

L’opera nasce dalla partecipazione del Comune all’avviso pubblico bandito dal ministero dell’Istruzione nel 2024, grazie al quale l’ente è riuscito ad ottenere un contributo di circa 865mila euro. A questa somma si aggiunge il cofinanziamento comunale pari a 75mila euro.

Il progetto prevede una serie di interventi strutturali e impiantistici, oltre all’adeguamento dell’edificio alle normative vigenti, con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza sismica, maggiore efficienza energetica e una migliore qualità degli ambienti destinati ai bambini e al personale scolastico.

«La sicurezza delle nostre scuole – dichiara il sindaco Enzo Romeo – è una priorità assoluta. Con l’approvazione del progetto esecutivo per la “Sacra Famiglia” compiamo un passo decisivo verso un edificio più sicuro, moderno e adeguato alle esigenze dei bambini e del personale scolastico. È un risultato importante, frutto di un lavoro amministrativo rigoroso e di una capacità progettuale che ci consente di intercettare risorse significative».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone: «Questo intervento rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza e sulla qualità dell’edilizia scolastica. Desidero ringraziare gli uffici del Settore 5 per la competenza con cui hanno seguito l’intero iter tecnico-amministrativo. Continueremo a lavorare con determinazione per migliorare le nostre scuole e garantire ambienti sempre più sicuri e accoglienti».