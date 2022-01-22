L’esponente dem: «Creeremo le basi affinché il partito così come pensato e voluto dal nostro segretario regionale possa suscitare entusiasmo»

«Il mio ingresso nella direzione regionale del Partito democratico, mi carica di entusiasmo e di grande responsabilità». È quanto si legge nella nota stampa di Valeria Giancotti, già vicesindaco del comune di Serra San Bruno e dirigente del Pd nella quale si legge: «La vera sfida che mi attende è quella di costruire un percorso che sappia essere fortemente rappresentativo dei territori, nell’ottica di una sintesi di valori e di idee capaci di declinare una squadra da contrapporre al centro destra.

Per l’esponente dem «la parola Ri-generazione e rinnovamento sarà la stella polare del mio agire sempre pronta ad intraprendere i reali bisogni della mia comunità e portarli sui tavoli decisionali per garantire sviluppo e assistenza alle fasce deboli. Riparto – aggiunge – dalla mia comunità che è quella di Serra San Bruno e dai miei concittadini ai quali mi sento legata da un fortissimo sentimento di appartenenza, creeremo le basi affinché il partito così come pensato e voluto dal nostro segretario regionale possa suscitare interesse, entusiasmo, per dare voce finalmente alla base del partito».

«Sento di ringraziare con grande vicinanza politica – conclude Giancotti – tutti i dirigenti del partito democratico nonché il segretario regionale che hanno riposto in me grande fiducia e considerazione, spero insieme a tutti loro di poter rilanciare un grande partito quale è il partito democratico».