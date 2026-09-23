La scelta condivisa all’unanimità dal gruppo che aveva già annunciato il ritorno in campo. L’ex primo cittadino guiderà la lista alle comunali del 15 e 16 novembre, dopo lo scioglimento per mafia del Consiglio nel 2024 e il rigetto dei ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato: «Riprendiamo da dove abbiamo interrotto»

La decisione era nell’aria, ora è ufficiale: Salvatore Solano sarà il candidato sindaco della lista SiAmo Stefanaconi alle elezioni comunali del 15 e 16 novembre. L’ex primo cittadino guiderà nuovamente il gruppo civico nato nel 2017, che nella nota annuncia di aver condiviso la scelta all’unanimità. Per il paese sarà il ritorno alle urne dopo oltre due anni di gestione commissariale.

L’annuncio dà un nome alla candidatura dopo che, ad aprile, SiAmo Stefanaconi aveva già comunicato l’intenzione di partecipare alle amministrative. Solano e il suo gruppo rivendicano la continuità con le precedenti esperienze di governo e presentano la nuova corsa elettorale come la ripresa di un percorso interrotto. «Ripartiamo da dove abbiamo iniziato, da ciò che siamo stati, da ciò che abbiamo costruito e, soprattutto, da ciò che ancora possiamo costruire insieme», si legge nel messaggio che accompagna la candidatura.

Lo scioglimento e i ricorsi

Il passaggio centrale della campagna sarà inevitabilmente la vicenda che ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale nel luglio 2024 per infiltrazioni mafiose, quando Solano era sindaco. Gli ex amministratori hanno contestato il provvedimento davanti al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato, ma entrambi i ricorsi sono stati respinti. Distinta è la vicenda penale legata all’inchiesta Petrolmafie: nel marzo scorso Solano è stato assolto in appello con la formula «perché il fatto non sussiste». Il Consiglio di Stato ha precisato che quell’assoluzione, successiva al decreto di scioglimento, non incideva sulla valutazione della legittimità del provvedimento.

È in questo quadro che la lista colloca la scelta di ripresentarsi agli elettori. Nella nota il gruppo definisce «profondamente ingiusta» la vicenda che ha segnato la fine anticipata dell’amministrazione e sostiene che non possa cancellare il lavoro svolto per Stefanaconi. «Sentiamo come un dovere morale riprendere quel percorso e portare avanti il progetto nel quale abbiamo sempre creduto, con l’obiettivo di restituire a Stefanaconi fiducia, partecipazione e nuove prospettive», afferma SiAmo Stefanaconi.

Il voto del 15 e 16 novembre

Il voto è fissato per domenica 15 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 16 novembre, dalle 7 alle 15. Stefanaconi è l’unico comune della provincia di Vibo Valentia compreso in questo turno straordinario. Con la candidatura di Solano, la prima scelta di campo è formalizzata; resta da vedere quali altre liste si presenteranno alla scadenza elettorale.