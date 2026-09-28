Primi dati per le suppletive di Reggio Calabria: arrivano dalla città di Reggio Calabria e ce li presenta il nostro inviato Silvio Cacciatore dalla segreteria di Frank Benedetto. I numeri raccolti finora mostrano un vantaggio evidente per Fabio Roscioli (centrodestra) che supera il 50%, segue Benedetto (centrosinistra) con un risultato intorno al 35-40%, con Domenico Giannetta terzo e accreditato di un risultato intorno al 10%.

Suppletive Reggio Calabria, urne chiuse

Urne chiuse alle 15 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria-Locri. I seggi allestiti a Reggio e in altri 70 comuni della provincia sono stati 487, gli aventi diritto al voto sono 345.788 aventi diritto, 58.729 sono residenti all'estero. Al via dunque le operazioni di spoglio che seguiremo con uno speciale in diretta su LaC Tv.

In campo quattro candidati: Francesco Toscano, con Dsp - Democrazia sovrana e popolare; Domenico Giannetta, per Futuro nazionale con Vannacci; Frank Benedetto, con Partito democratico - Movimento 5 stelle - Casa riformista; Fabio Roscioli, con Fratelli d'Italia -Lega - Noi moderati - Unione di centro - Forza Italia Ppe.

L'affluenza registrata alle 19, nella prima giornata di voto per le suppletive alla Camera nel collegio 5 Reggio Calabria- Locri, è stata del 10,26%. Quattro anni fa, quando si votò per le politiche in tutta Italia, alla stessa ora era del 35,48%. C'è da dire che nel 2022 si votò in un solo giorno e le rilevazioni dell'affluenza furono tre, contro le quattro di questa tornata che è su due giorni.

In ogni caso, sulle consultazioni reggine - che si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio -l'attenzione della politica nazionale resta alta dopo la discesa in campo di Roberto Vannacci con la candidatura per Futuro nazionale di Domenico Giannetta, prelevato da Forza Italia, di cui era capogruppo in Consiglio regionale, a poche ore dalla presentazione delle liste. Per il generale è la prima prova concreta, sul campo, da quando ha annunciato la nascita del suo nuovo partito. Finora i sondaggi gli sorridono. Quello reggino è il primo test reale con le urne, dove non contano le intenzioni ma i voti.

Il suo obiettivo alle suppletive erodere voti al centrodestra che candida il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, vicino alla famiglia Berlusconi, magari riuscendo a far vincere il primario di cardiologia Frank Benedetto, espressione del campo largo che racchiude tutte le opposizioni da M5S a Italia Viva. Se ci riuscisse potrebbe rivendicare un ruolo determinante per indirizzare il risultato delle elezioni politiche del prossimo anno verso il centrodestra. Un argomento che ha monopolizzato gran parte della campagna elettorale.

Le suppletive reggine hanno regalato anche una curiosità. Benedetto è stato l'unico dei quattro candidati a poter votare. Roscioli, infatti, non risiede in Calabria, mentre Giannetta e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) risiedono sì nel reggino ma in Comuni che non rientrano nel collegio interessato al voto, il primo a Oppido Mamertina ed il secondo a Gioia Tauro.