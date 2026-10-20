Il circolo locale commenta l'esito dell'Assemblea nazionale del partito e annuncia iniziative su lavoro, sanità, ambiente e aree interne. Obiettivo anche la preparazione delle prossime elezioni comunali

Il Circolo del Partito Democratico di Vazzano esprime sostegno alla segretaria nazionale Elly Schlein dopo l'ultima Assemblea nazionale del partito, tenutasi a Roma, e annuncia l'avvio di un percorso di confronto sul territorio in vista delle elezioni amministrative del maggio 2027.

In una nota, il circolo commenta positivamente le decisioni emerse dall'assise, a partire dalla riconferma del sostegno alla segretaria e dalla sua disponibilità a partecipare alle primarie di coalizione per la scelta del candidato alla presidenza del Consiglio alle prossime elezioni politiche.

«L'Assemblea nazionale ha tracciato una rotta chiara e coraggiosa», afferma la dirigenza del Pd di Vazzano, che considera la candidatura di Schlein un passaggio importante per il percorso politico del partito e per il confronto all'interno dell'alleanza progressista.

L'attenzione si sposta quindi sul livello locale. Il circolo annuncia una fase di ascolto e confronto aperta alla cittadinanza, con iniziative dedicate al lavoro, alla sanità, ai diritti, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo delle aree interne.

Un percorso che accompagnerà anche la preparazione delle prossime elezioni comunali. Il Pd di Vazzano intende infatti avviare un lavoro di collaborazione e confronto in vista dell'appuntamento elettorale previsto per maggio 2027.

Al centro dell'iniziativa politica vengono indicati alcuni problemi che interessano il territorio, tra cui le difficoltà di accesso ai servizi essenziali, le disuguaglianze sociali e lo spopolamento.

«I nostri territori soffrono da tempo disuguaglianze sociali, difficoltà nei servizi essenziali ed il costante spopolamento. C'è bisogno di una politica alternativa, vicina alle persone ed in grado di dare risposte concrete», sottolinea il circolo.

L'obiettivo dichiarato è quello di lavorare nei prossimi mesi alla definizione di una proposta politica e amministrativa per il Comune di Vazzano, attraverso il coinvolgimento della comunità locale.