Covid Calabria: 305 nuovi casi ma con meno test, cinque i decessi

Aumentano ricoveri terapia intensiva (+4) e in reparti cura (+2). Nel Vibonese confermati i 35 casi odierni per un totale di 545 attualmente positivi

Informazione pubblicitaria

Sono 305 – cento in meno rispetto a ieri (414) ma sono diminuiti anche i test – i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 2.814 tamponi fatti e 2.558 soggetti esaminati. Aumentano anche i decessi +4 per un totale di 719 dall’inizio della pandemia. In salita i ricoveri nei reparti di area medica +2 (245) e, in particolare, nelle terapie intensive, +4 (34). Gli isolati a domicilio sono 126 in più (6.941) e i guariti 168 (32.671). I casi attivi sono 7.220 e quelli chiusi 33.390.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 578.898 soggetti per un totale di tamponi 614.209 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 40.610, quelle negative 538.288. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 74, Catanzaro 42, Crotone 59, Vibo Valentia 35, Reggio Calabria 95.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.891 (51 in reparto AO di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;13 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 2.787 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.940 (8.641 guariti, 299 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.776 (22 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 1.732 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.912 (3811 guariti, 101 deceduti); Crotone: Casi attivi 403 (18 in reparto; 385 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.755 (2.711 guariti, 44 deceduti). Vibo Valentia: Casi attivi 545 (14 ricoverati, 531 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.348 (3.289 guariti, 59 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.555 (80 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 9 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.456 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 14.126 (13.910 guariti, 216 deceduti).