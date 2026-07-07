L’obiettivo è provare ad accorciare i tempi di attesa per visite, interventi e screening oncologici. L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha pubblicato un avviso interno per raccogliere la disponibilità di medici, specialisti ambulatoriali e personale del comparto sanitario a svolgere prestazioni aggiuntive nel corso del 2026, anche nei fine settimana e nei giorni festivi.

Non si tratta di nuove assunzioni, né di una procedura concorsuale, ma di una ricognizione interna per capire su quali professionalità l’Asp potrà contare per rafforzare l’offerta sanitaria e recuperare parte dell’arretrato. Il provvedimento rientra nel Piano aziendale per il governo delle liste d’attesa, approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 309 del 10 giugno scorso.

Chirurgia, visite specialistiche e screening oncologici

Al centro dell’avviso ci sono tre ambiti considerati prioritari: prestazioni chirurgiche, specialistica ambulatoriale e programmi di screening oncologico. L’Asp punta quindi ad aumentare le attività sanitarie fuori dal normale orario di servizio, ampliando le fasce di erogazione e utilizzando anche le giornate di sabato, domenica e festivi. Una scelta che nasce dalla necessità di dare risposte più rapide ai cittadini, in un territorio dove il tema delle liste d’attesa resta uno dei nodi più sentiti del sistema sanitario.

A poter manifestare la propria disponibilità sono i dirigenti medici, il personale infermieristico e tecnico-sanitario dell’Asp di Vibo Valentia, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, in servizio nelle strutture aziendali interessate al recupero delle liste d’attesa. L’avviso è rivolto anche agli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l’Azienda, disponibili ad aumentare le ore di attività o ad attivare nuovi rapporti convenzionali finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa.

Attività fuori dall’orario ordinario

Le prestazioni aggiuntive, precisa l’atto, avranno carattere eccezionale e temporaneo. Non dovranno sostituire l’attività istituzionale ordinaria, ma integrarla. Saranno organizzate sulla base delle esigenze individuate dal Responsabile unico delle liste d’attesa, in raccordo con la direzione medica di presidio, i direttori dei dipartimenti, del distretto sanitario unico e delle unità operative interessate.

L’Azienda si riserva inoltre di dare priorità alle discipline e alle strutture dove si registrano le maggiori criticità. In altri termini, la programmazione delle sedute aggiuntive dovrebbe concentrarsi là dove il bisogno è più urgente e dove i tempi di attesa risultano più pesanti per l’utenza.

I compensi previsti

L’avviso stabilisce anche i compensi previsti. Per la dirigenza dell’area sanità, quindi medici specialisti dipendenti e convenzionati, la tariffa è di 80 euro lordi l’ora dal lunedì al venerdì e di 100 euro lordi l’ora per sabato, domenica e festivi. Per il personale del comparto sanità la tariffa è di 50 euro lordi l’ora nei giorni feriali e di 60 euro lordi l’ora nei fine settimana e nei festivi. La liquidazione dei compensi sarà subordinata alla rendicontazione dell’attività svolta e alla corretta rilevazione dell’orario.

Domande entro il 14 luglio

Per aderire, il personale interessato dovrà indicare i propri dati, la qualifica o disciplina di appartenenza, la struttura di servizio, il tipo di prestazioni per cui offre disponibilità, le giornate e le fasce orarie in cui può lavorare, comprese quelle di sabato, domenica e festivi. È richiesta anche una dichiarazione sull’assenza di cause di incompatibilità.

Il termine per presentare la manifestazione di interesse scade il 14 luglio 2026. Le istanze potranno essere trasmesse tramite Pec all’indirizzo istituzionale dell’Asp di Vibo Valentia oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo aziendale, indicando come oggetto “Manifestazione di interesse – Prestazioni aggiuntive PAGLA 2026”.

Nessuna graduatoria, solo una ricognizione interna

L’avviso non prevede graduatorie né punteggi. Serve esclusivamente a fotografare le disponibilità interne e a consentire all’Azienda di programmare le attività aggiuntive nei limiti delle risorse assegnate. La mancata adesione, viene precisato, non comporta conseguenze sul rapporto di lavoro o di convenzione in essere. L’Asp potrà inoltre modificare, sospendere o revocare l’avviso in qualsiasi momento.