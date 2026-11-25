All'incontro promosso dall'Arci con il patrocinio dell'amministrazione comunale sono intervenuti specialisti del settore e un pubblico numeroso e attento

Grande partecipazione al convegno "La salute femminile: dalla prevenzione oncologica alla tutela della maternità", organizzato a Rombiolo dal locale circolo Arci nell'ambito dell'XI edizione della rassegna "Medicina del Territorio". L'incontro, moderato da Orietta Barbuto, si è svolto all'interno dell'Auditorium cittadino. Dedicato alla prevenzione, alla cura e alla tutela della donna in stato di gravidanza, si è avvalso del patrocinio dell'amministrazione comunale e del contributi di alcuni esperti del settore. Il convegno ha preso il via con i saluti istituzionali del presidente Arci, Francesco Ferraro, il quale ha voluto ringraziare i relatori, i soci, il vicesindaco Fortunato Soldano, l'assessore alla Cultura Laura Papaianni e tutti gli altri partecipanti per la loro presenza, e del componente del direttivo Arci Lamezia-Vibo, Antonio Donato, il quale a sua volta ha rivolto un pensiero di cordoglio ai soci deceduti nel corso dell'anno, sottolineando l'impegno profuso dall'associazione nell'ambito della prevenzione oncologica, nella convinzione che «il diritto alla salute è parte integrante dell'idea di cittadinanza attiva».

Subito dopo si è entrati nel vivo con la relazione del professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, Fulvio Zullo. Al centro la prevenzione oncologica ginecologica e la tutela della salute della donna. Nell'occasione l'esperto ha richiamato l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce e degli screening, ponendo una significativa riflessione sul rapporto tra prevenzione e sanità pubblica. «In un sistema sanitario che oggi deve confrontarsi con difficoltà organizzative, criticità e tempi di accesso alle cure spesso problematici - ha sottolineato - investire nella prevenzione significa ridurre il rischio di arrivare alla malattia e, quando possibile, intercettarla nelle sue fasi iniziali». Un messaggio, il suo, che ha posto l'attenzione sulla necessità giornaliera di praticare attività fisica, seguire un'alimentazione equilibrata e sottoporsi a controlli periodici, imparando ad ascoltare il proprio corpo.