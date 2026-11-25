La Casa di comunità di Soriano Calabro comincia a funzionare a regime, ma restano alcune criticità legate alla disponibilità di personale e all’operatività delle apparecchiature diagnostiche. Ancora da attivare, invece, l’Ospedale di comunità, che dispone di 20 posti letto già pronti. È quanto emerge dal resoconto del Comitato per l’Ospedale dell’Alto Mesima a seguito della visita del commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, nella struttura sanitaria sorianese.

Il generale, tornato recentemente alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale, ha accolto l’invito del Comitato, con il quale aveva già avuto modo di interloquire durante il suo precedente mandato. Al centro del confronto lo stato di attivazione dei servizi e le prospettive dell’assistenza sanitaria territoriale.

«Grazie ai fondi del Pnrr – evidenziano i rappresentanti del Comitato – sono diventate davvero un gioiellino, splendide strutture sanitarie dotate di nuovi macchinari e strumenti. Adesso si tratta di terminare di riempirle di contenuti».

Casa di comunità, le criticità della diagnostica

Sul fronte della Casa di comunità, il Comitato segnala alcune carenze che non consentono ancora di sfruttare pienamente le potenzialità della struttura e delle attrezzature acquistate.

«La Moc nuovissima, arrivata due anni fa, non è ancora in funzione per mancanza di tecnici radiologi. Il mammografo funziona una volta a settimana solo per gli screening». A questo si aggiunge la necessità di intervenire sulla sala raggi, dove, secondo il Comitato, occorre sostituire l’apparecchiatura ormai obsoleta con una di nuova generazione.

Si tratta, dunque, sia di garantire la presenza delle figure professionali necessarie a utilizzare i macchinari già disponibili sia di completare l’ammodernamento della dotazione tecnologica.

Ospedale di comunità, servono medici e infermieri

Per quanto riguarda l’Ospedale di comunità, la struttura dispone già di 20 posti letto ed è dotata anche di una palestra. Il nodo da sciogliere rimane quello della dotazione di personale sanitario, indispensabile per consentirne l’apertura.

«Hanno già assunto degli infermieri – spiegano dal Comitato – ma per l’apertura ne servono di ulteriori, più ovviamente i medici».

Nel corso della visita, il commissario Battistini ha illustrato ai rappresentanti del sodalizio il programma di interventi dell’Asp. «Ci ha assicurato – riferiscono – che a breve avremo le risposte che il territorio si aspetta».

Nella nota del Comitato non vengono tuttavia indicate tempistiche precise per l’apertura dell’Ospedale di comunità e per la piena operatività dei servizi diagnostici.

«Il nostro impegno – concludono i rappresentanti del Comitato – è quello di rimanere sul pezzo e di continuare a perseguire l’obiettivo di una sanità dignitosa per l’Alto Mesima».