Da ieri 20 ottobre somministrazioni antinfluenzali disponibili gratuitamente per le fasce protette e le categorie più fragili. Contro il Covid priorità agli over 80, agli ospiti e agli operatori delle strutture sanitarie. In provincia previste più sedi vaccinali

É partita ieri 20 ottobre 2026 la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid-19 per la stagione autunnale e invernale. La vaccinazione sarà accessibile attraverso gli ambulatori dei medici di medicina generale, le aree vaccinali aziendali e altre strutture sanitarie, con un'attenzione particolare alle persone più fragili e alle categorie a rischio.

Come comunica la nota informativa dell’Asp di Vibo Valentia, è possibile la somministrazione contemporanea dei vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 aggiornati, purché siano rispettate le indicazioni specifiche d'uso e le opportune valutazioni cliniche.

L'offerta gratuita del vaccino antinfluenzale è rivolta agli over 60, alle persone a rischio per condizioni di salute o patologie, ai bambini dai sei mesi ai 14 anni e ai familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze. L’Asp precisa inoltre che la gratuità potrà essere garantita anche in altre situazioni, quando il personale sanitario ritenga la vaccinazione appropriata per tutelare la salute della persona.

Sono disponibili diverse tipologie di vaccino, individuate in base all'età e alle condizioni dei destinatari: l'antinfluenzale trivalente ad alto dosaggio per gli over 60, quello adiuvato con MF59 per gli over 50, il trivalente a dose standard per le persone tra sei mesi e 59 anni a rischio di complicanze o ricovero, il vaccino su coltura cellulare destinato in particolare agli operatori sanitari e lo spray nasale raccomandato per i bambini dai due ai nove anni.

Vaccinazione anti Covid, priorità agli over 80 e alle persone fragili

Per la vaccinazione contro il Covid-19, aggiornata alla variante XFG, la campagna sarà aperta anche a chi non rientra nelle categorie prioritarie. Nella fase iniziale, tuttavia, saranno privilegiati gli over 80, gli ospiti delle strutture per lungodegenti, le persone con elevata fragilità, in particolare quelle con marcata compromissione del sistema immunitario, e gli operatori sanitari e sociosanitari.

La vaccinazione è inoltre consigliata ai familiari, ai conviventi e ai caregiver delle persone con gravi fragilità.

Per agevolare l'accesso alle somministrazioni, la campagna coinvolgerà, oltre agli ambulatori dei medici e alle sedi vaccinali del Dipartimento di prevenzione, anche le farmacie private convenzionate aderenti al protocollo, gli ospedali pubblici e privati accreditati, le residenze sanitarie assistite (Rsa) e le case di riposo. Le direzioni delle strutture dovranno coordinarsi con il Dipartimento di prevenzione e con i medici di medicina generale per garantire la vaccinazione degli ospiti.

Nel Vibonese è possibile vaccinarsi negli ambulatori dei medici, nelle aree vaccinali delle Aft/Uccp oppure all'hub vaccinale aziendale di Vibo Valentia, a Moderata Durant. Per quest'ultima sede è necessaria la prenotazione al numero 0963 962561.