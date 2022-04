Pizzo, studente del Nautico alle Gare Nazionali per istituti tecnici

Domenico Prestagiacomo, studente di Maierato frequentante l’Istituto tecnico Nautico di Pizzo, ha partecipato alla Gara nazionale per gli alunni degli istituti tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica – Indirizzo Conduzione del mezzo aereo che si sta svolgendo nell’Istituto tecnico “Marconi” di Padova.

Il torneo è destinato agli studenti degli istituti tecnici industriali con indirizzo Trasporti e Logistica, ordinamento “Conduzione del mezzo aereo“. La gara ha avuto la durata di due giorni (28-29 aprile) e, come spiegato dal ministero della Pubblica Istruzione, in relazione al settore d’interesse la prova è consistita nella «elaborazione di casi e/o sviluppo e realizzazione di progetti concernenti le discipline tecniche maggiormente professionalizzanti dell’indirizzo di studi, tratti dalla realtà produttiva. La durata della prova è prevista, di norma, in due giornate di cinque ore ciascuna».



Entusiasta Domenico Prestagiacomo, che frequenta la classe IV Cma (Condizione mezzo aereo) del Nautico di Pizzo: «E’ stata un’esperienza molto interessante, perché mi sono messo a confronto con altre realtà. Ho conosciuto molti ragazzi e ognuno ha fatto tesoro delle passioni dell’altro. Quindi, a prescindere da come sarà l’esito delle gare, posso dire che è stato comunque entusiasmante». Domenico è stato accompagnato a Padova dal preside dell’istituto Francesco Vinci e dal professore di laboratorio Pasqualino Isabella. L’istituto tecnico Nautico continua a dimostrarsi così una scuola d’eccellenza per tutto il Vibonese e la Calabria.