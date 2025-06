Autismo, a Vibo 5 giorni di formazione con l’esperta internazionale Francesca degli Espinosa

Nei giorni scorsi si è svolta a Vibo Valentia un’intensa attività di alta formazione in Analisi del Comportamento Applicata (ABA), condotta dalla rinomata esperta internazionale Francesca degli Espinosa, PhD, BCBA-D, tra le massime autorità nel campo dell’intervento comportamentale per l’autismo.

L’iniziativa è stata fortemente voluta da Maria Vittoria Cannatelli, psicologa, psicoterapeuta, analista del comportamento, BCBA e presidente della Cooperativa sociale Hanami. Da oltre 20 anni, Cannatelli insieme al suo staff opera con dedizione e competenza sul territorio, occupandosi prevalentemente di disturbi dello spettro autistico e promuovendo interventi basati sull’evidenza attraverso l’Analisi del Comportamento Applicata (ABA).

L’evento si è aperto con due giornate di workshop intensivi dedicati all’intervento ABA e alla gestione dei comportamenti problematici, che si sono svolti nella sede della Scuola di Polizia “Andrea Campagna” di Vibo Valentia.

A seguire, tre giornate di lavoro pratico sul campo, durante le quali la Francesca degli Espinosa ha condotto sessioni individuali con quattro bambini, affrontando aspetti di programmazione, implementazione del trattamento ABA e gestione dei comportamenti problematici.

La formazione è stata riservata al personale della Cooperativa Hanami e ad alcuni analisti del comportamento del territorio e non, selezionati per il loro impegno professionale nella diffusione di pratiche evidence-based.

Da Hanami un «grazie speciale alla dottoressa Francesca degli Espinosa per la straordinaria disponibilità e competenza dimostrata, e alla Cisl Scuola, rappresentata dal segretario generale Vitale Raffaele, che ha attivamente supportato l’organizzazione dell’iniziativa. Un sentito ringraziamento va inoltre a Roberto Cosentino, dirigente della Regione Calabria, per il sostegno e l’affetto dimostrati, che hanno rappresentato un contributo importante alla realizzazione dell’evento. Questa esperienza rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della rete professionale territoriale e per l’elevazione della qualità degli interventi ABA rivolti ai bambini con disturbo dello spettro autistico».